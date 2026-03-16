Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), 3 con giáp vương mình nhận Lộc tứ phương, sự nghiệp bừng sáng, giàu sang số 2 không ai số 1

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), được Tam Hợp cục trợ mệnh, tử vi hôm nay dự báo tuổi Mão đón tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn.

Cát khí trong ngày cũng tạo cơ hội để Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành.

Chuyện tình cảm có nhiều cơ hội phát triển. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), người tuổi Sửu sẽ có một ngày đàm phán, hợp tác làm ăn suôn sẻ nhờ tài ăn nói ngoại giao khéo léo, gây được ấn tượng tốt với mọi người. Dù đối phương khó tính hay khắt khe đến mức nào thì con giáp này cũng có thể giữ được sự bình tĩnh hài hòa, xây dựng thiện cảm để tạo ra điều kiện có lợi cho mình.

Tài vận vô cùng hanh thông, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi, hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong ngày này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể.

Chuyện tình cảm không được như ý, cứ hợp rồi tan, có lẽ vì điều này mà bạn cũng không có nhu cầu tìm một ai đó đặc biệt cho riêng mình. Thậm chí bạn còn sẵn sàng sống một cuộc sống độc thân và trải nghiệm mọi thứ theo cách riêng.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), được Tam Hợp soi sáng, Thìn may mắn trong công việc hơn hẳn mọi khi. Người làm tự do thì có thành quả tốt đẹp sau thời gian dài cố gắng. Ai tăng gia sản xuất thì có quả ngọt thu về, hãy kiên nhẫn chờ đợi, trời không phụ lòng người chăm chỉ.

Tiền tài tăng tiến nhờ có Thực Thần chiếu cố. Con giáp hay gặp may này dễ có lộc ăn uống, tâm trạng thoải mái hơn hẳn mọi ngày. Cả nguồn thu chính lẫn phụ nhìn chung đều không có nhiều biến động, tránh được họa hao tài là may mắn rồi.

Cục diện Thổ Thủy tương khắc không tốt cho đường tình của con giáp này. Bạn thấy rằng ngoài kia ai cũng có đôi có cặp còn bạn vẫn chỉ đơn độc một mình. Dù Thìn luôn nhắc nhở bản thân phải lạc quan, ăn nói khéo léo nhưng bạn không làm được, đôi khi còn rất cọc cằn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!