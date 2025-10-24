Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Đời sống 24/10/2025 15:21

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để điều tra tội cướp tài sản.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối với Huỳnh Thị Anh Thư (SN 2005, ngụ xã Tân Thủy) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng - Ảnh 1
Huỳnh Thị Anh Thư tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Kết quả điều tra ban đầu, 7h sáng 22/10, Thư điện thoại hẹn ông T.V.L. (SN 1936, ngụ xã Ba Tri) đến khu vực ấp An Quí (xã Tân Thủy) để hớt tóc cho cha ruột.

Ông L. đến nơi, Thư dẫn vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người. Tại đây, Thư bất ngờ quật ngã nạn nhân, đè xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt.

Trong quá trình giằng co, ông L. chống cự quyết liệt. Gây án xong, Thư bỏ trốn. Ông L. thoát ra ngoài đã tri hô người dân và đến Công an xã Tân Thủy trình báo.

Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng - Ảnh 2
Tang vật được thu giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an xã Tân Thủy đã khẩn trương triển khai lực lượng các tổ nghiệp vụ cùng lực lượng Bảo vệ ANTT cơ sở bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng liên quan và tổ chức rà soát nhanh đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, sau 2 giờ đồng hồ xảy ra sự việc, Công an xã Tân Thủy đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ Thư khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan Công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nơi cất giấu tài sản. Công an xã Tân Thủy đã thu hồi tang vật vụ án, lập biên bản và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

