Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Đời sống 24/10/2025 14:16

Sáng 24/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em H.A.K. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) cho gia đình để lo hậu sự.

Sáng 24/10, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em H.A.K. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 23/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã đăng thông báo tìm thân nhân một thi thể nam giới được phát hiện trên sông Thu Bồn.

Khoảng 14h ngày 23/10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện một thi thể trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Bàn Tây.

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích - Ảnh 1
Công an Đà Nẵng đăng thông tin tìm tung tích nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua kiểm tra, thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, độ tuổi 15-25, tóc cắt ngắn, mặt to tròn, độ dài thi thể khoảng 1,6m, thi thể mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng jean lưng thun màu xanh.

Qua theo dõi thông tin, sáng 24/10, gia đình đã đến nhận dạng và xác định đó chính là thi thể của em K..

Theo gia đình, trước đó chiều 21/10, K. đi khỏi nhà, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm ra. Gia đình cũng đã đăng thông tin cầu cứu cộng đồng mạng chia sẻ để tìm kiếm.

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của em K..

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An

Chiều 23/10, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

