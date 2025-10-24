Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Đời sống 24/10/2025 12:29

Cần cẩu xây dựng chung cư Tháp Đại Dương bất ngờ gãy sập, khiến 1 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/10, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đang làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm tại giao lộ Lê Đức Thọ – Ngô Cao Lãng (phường Sơn Trà) khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 23/10, làm một công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp cường của cần trục tháp phía trên bị đứt. Cần cẩu gãy, rơi xuống va đập vào người khiến anh V. tử vong tại chỗ.

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong - Ảnh 1
Cần cẩu tháp tại dự án bị gãy đôi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, nơi xảy ra tai nạn lao động là Công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower) nằm trên giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower. Nhà thầu thi công chính là Công ty TNHH Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an, lãnh đạo UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ đến hiện trường, lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân.

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong - Ảnh 2
Công an đến hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: VOV

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

