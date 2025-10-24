Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Đời sống 24/10/2025 11:04

Sáng 24/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10 tại khoa Sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10 tại khoa Sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với khoảng 11 vết đâm, trong đó có 4 nhát xuyên sâu vùng cổ và ngực, gây sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải.

Chị Trang được đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện nhanh chóng chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời. Nhờ được mổ cấp cứu trong “thời gian vàng”, sức khỏe chị đã tạm ổn định và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa.

Theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa sơ sinh, đã xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch - Ảnh 1
Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện qua cơn nguy kịch - Ảnh: Tri thức - ZNews

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là chị L.T.K. (SN 1999) mới sinh đôi ngày 17/10, hai bé gái sinh non đang được điều trị tại Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

 

Sáng 23/10, khi bệnh viện làm thủ tục chuyển một trong hai bé sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Vỹ không có mặt.

Đến khoảng 10h03 cùng ngày, đối tượng bất ngờ quay lại phòng bệnh, cầm theo dao gọt hoa quả và tấn công hàng loạt người trong phòng. Thời điểm đó, trong phòng có 28 người, gồm 14 bệnh nhi và người nhà chăm sóc.

Ban đầu, Vỹ định tấn công vợ và con ruột nhưng bất thành, sau đó khống chế một bé sơ sinh khác, bóp cổ và đâm người bà là Phan Thị Tứ, cùng điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương, đang học việc tại đây).

Tiếp đó, hắn khống chế thêm một bé sơ sinh khác và đâm người bà là Ngô Thị Thu Thủy vào vùng cổ.

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch - Ảnh 2
Đối tượng Vỹ được cơ quan công an đưa về trụ sở để làm việc - Ảnh: Báo Dân trí

Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao vào giành lại cháu bé, đưa đến nơi an toàn cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp Phan Thị Oanh.

Trong lúc hỗn loạn, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị truy đuổi vào phòng trực và bị đâm liên tiếp; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài cũng bị tấn công tại hành lang của khoa.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh kịp thời có mặt khống chế đối tượng Vỹ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Ngày nay, hình thức bao bì chính là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên với khách hàng. Hộp trụ tròn với thiết kế lạ mắt và khả năng tùy biến cao không chỉ thu hút thị giác mà còn thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp thương hiệu – lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và quà tặng cao cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ điều dưỡng bị đâm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 23 phút trước
Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23 phút trước
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Đời sống 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Đời sống 49 phút trước
Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Đời sống 55 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường

Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường

Video 1 giờ 10 phút trước
Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Đời sống 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC