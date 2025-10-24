In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Ngày nay, hình thức bao bì chính là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên với khách hàng. Hộp trụ tròn với thiết kế lạ mắt và khả năng tùy biến cao không chỉ thu hút thị giác mà còn thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp thương hiệu – lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và quà tặng cao cấp.

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm - Ảnh 1

Mẫu hộp trụ đựng nước hoa

Ưu điểm của hộp trụ so với các loại hộp khác

Điểm nổi bật của hộp trụ tròn nằm ở hình dáng tròn độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các kiểu hộp vuông hay chữ nhật phổ thông. Thiết kế này mang lại cảm giác mới lạ, sang trọng và cao cấp, giúp sản phẩm nổi bật trên kệ hàng và thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên.

Ngoài ra, hộp trụ còn sở hữu:

  • Khả năng chịu lực tốt: Nhờ cấu tạo dạng tròn liền khối, giúp phân tán lực tác động đều hơn.
  • Tính thẩm mỹ cao: In ấn toàn bộ bề mặt trụ cho cảm giác thiết kế liền mạch và tinh tế.
  • Bảo quản tốt hơn: Thích hợp cho các sản phẩm dạng chai, lọ, hoặc quà tặng cao cấp.

Phân loại hộp trụ theo kết cấu sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm - Ảnh 2
Mẫu hộp trụ đựng cà phê

Hộp 2 nòng nắp giấy

Loại hộp này có phần thân và nắp đều làm bằng giấy, phù hợp cho các sản phẩm nhẹ như trà, hạt dinh dưỡng, mỹ phẩm handmade… Giá thành hợp lý, thân thiện môi trường và dễ dàng in ấn.

Hộp 1 nòng nắp sắt

Cấu tạo gồm phần thân là giấy carton cứng, phần nắp bằng kim loại giúp gia tăng độ chắc chắn. Thường dùng trong ngành thực phẩm cao cấp hoặc sản phẩm có tính bảo quản cao.

Hộp 2 nòng nắp sắt

Đây là dòng hộp trụ cao cấp nhất, với cả phần nắp và đáy đều bằng sắt, đảm bảo độ kín tuyệt đối và mang lại cảm giác đẳng cấp cho sản phẩm bên trong.

Kích thước và đường kính hộp trụ

Đối với từng loại sản phẩm và mục đích sử dụng, hộp trụ được chia thành ba nhóm kích thước chính:

Kích thước nhỏ: Đường kính 4–6 cm, chiều cao từ 6–10 cm. Dùng cho mỹ phẩm, trà túi lọc, quà mini.

Kích thước vừa: Đường kính 7–9 cm, cao từ 10–20 cm. Phù hợp với sản phẩm thực phẩm, quà biếu thông dụng.

Kích thước lớn: Đường kính 10–12 cm trở lên, chiều cao từ 20–35 cm. Dùng cho rượu, bánh trung thu, quà Tết…

Tùy theo sản phẩm như rượu, mỹ phẩm, thực phẩm… sẽ có quy cách phù hợp nhất để đảm bảo vừa vặn, thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí.

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm - Ảnh 3
Mẫu hộp trụ tròn kích thước nhỏ

Chất liệu hộp trụ tròn phổ biến hiện nay

Carton lạnh – Lõi hộp cứng, chắc chắn

Phần lõi hộp trụ thường được làm từ giấy carton lạnh, định lượng cao, mang đến sự cứng cáp, giữ được form trụ trong quá trình vận chuyển, trưng bày.

Lớp giấy bồi mặt bên ngoài

Phần giấy ngoài đóng vai trò thẩm mỹ và truyền tải hình ảnh thương hiệu. Có thể sử dụng các loại giấy như:

  • Giấy couche: In màu rõ nét, bóng đẹp.
  • Giấy kraft: Tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi, thường dùng cho sản phẩm organic.
  • Giấy mỹ thuật: Tăng tính sang trọng, dùng cho quà tặng, mỹ phẩm.

Bề mặt hộp có thể gia công bằng công nghệ hiện đại, tạo hiệu ứng nổi bật và thể hiện rõ hình ảnh thương hiệu, họa tiết cùng thông điệp sản phẩm.

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm - Ảnh 4
Mẫu hộp trụ bồi giấy couche

Ứng dụng của in hộp trụ trong các ngành nghề

In hộp trụ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm - Ảnh 5
Mẫu hộp trụ đựng trà
  • Ngành thực phẩm: trà, cà phê, hạt điều, bánh kẹo cao cấp
  • Ngành mỹ phẩm: nước hoa, kem dưỡng,..
  • Ngành đồ uống: rượu vang, nước giải khát đặc biệt,.
  • Ngành quà tặng: hộp quà Tết, hộp quà tặng doanh nghiệp,..
  • Ngành thủ công mỹ nghệ: đựng sản phẩm gốm, mộc, tinh dầu...

Giải pháp in hộp giấy bằng chất liệu độc đáo, mới lạ như hộp trụ tròn giúp khẳng định sự khác biệt và cao cấp của sản phẩm.

Công nghệ in

Công nghệ in

In offset là công nghệ phổ biến nhất cho hộp trụ, cho phép in màu sắc chính xác, hình ảnh sắc nét, bền màu.

Gia công

Để nâng cao tính thẩm mỹ và sang trọng, các công nghệ hiện đại được áp dụng gồm:

  • Ép kim: Tạo hiệu ứng ánh kim sang trọng.
  • Dập nổi, dập chìm: Làm nổi bật logo hoặc họa tiết đặc trưng.
  • Phủ nhũ, phủ mờ, phủ UV toàn phần: Tăng cảm giác chạm và độ bền.
  • Bế theo khuôn tròn tự động: Đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho phần nắp và đáy.

Sự kết hợp giữa công nghệ in – gia công giúp hộp không chỉ đẹp mà còn chuyên nghiệp, ấn tượng.

Giới thiệu xưởng in hộp trụ Nguyên Phong

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, In Nguyên Phong là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất – thiết kế – in ấn hộp trụ tròn tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp và quy trình sản xuất khép kín, Nguyên Phong mang đến giải pháp bao bì toàn diện, từ ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.

Cam kết:

  • Thiết kế độc quyền, không đụng hàng
  • Chất lượng đảm bảo, đúng tiến độ
  • Chi phí tối ưu – không phát sinh
  • Miễn phí thiết kế, dựng 3D; Miễn phí in test màu; Miễn phí ship nội thành HN, HCM

Liên hệ Nguyên Phong để được tư vấn chi tiết, báo giá nhanh và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp!

  • Hotline: 0968 198 093 - 0978 875 691
  • Địa chỉ: CS1: 31 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN
  • 87/101 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, HCM
