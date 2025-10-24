Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân là bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (thời điểm tháng 7/2024), Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường – người quen ngoài xã hội – nhờ giúp không bị xử lý.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra xác định Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp.

Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000.

Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.

Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.