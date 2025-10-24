Ô tô lật trên đèo Ngọc Vin, 2 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 24/10/2025 05:10

Khoảng 13 giờ ngày 23/10, trên Quốc lộ 14C đoạn qua Km 23+300 (thuộc địa phận xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong, hai người bị thương nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ lật xe tải nghiêm trọng xảy ra trên đèo Ngọc Vin, Quốc lộ 14C, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 23/10 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Khoảng 13h cùng ngày, ông H.M.Đ. (SN 1973, trú tại xã M'Drắk, Đăk Lắk) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 47A-294.xx, lưu thông trên Quốc lộ 14C theo hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Ô tô lật trên đèo Ngọc Vin, 2 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Trên xe lúc này còn có ông Đ.V.T. (SN 1980, trú tại Gia Lai), bà Đ.T.H. (SN 1982, vợ ông T.) và ông L.P.T. (SN 1987, trú tại xã Ea Riêng, Đăk Lắk). Thùng xe chở gạch men.

Khi đến đoạn đèo Ngọc Vin, thuộc xã Rơi Kơi, xe tải bất ngờ mất lái, tông vào taluy bên trái đường và lật nghiêng. Cú va chạm mạnh khiến cabin xe biến dạng hoàn toàn.

Ô tô lật trên đèo Ngọc Vin, 2 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, vợ chồng ông Đ.V.T. và bà Đ.T.H. tử vong tại chỗ. Tài xế H.M.Đ. và ông L.P.T. bị thương nặng, được người dân kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để cấp cứu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng xã Rơ Kơi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo

Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo

Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) khiến cô gái 23 tuổi tử vong.

