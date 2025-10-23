Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) khiến cô gái 23 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 em học sinh tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày tại Km 1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Anh Sang (SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải mang BKS: 81G-001.07 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 em học sinh tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi đến đoạn đường trên, xe tải tông vào xe đạp điện do em Nguyễn Thị Ngọc Á. (SN 2013, ngụ xã Krông Búk) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Thị Ngọc Á. tử vong tại chỗ.

