Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo

Đời sống 23/10/2025 17:22

Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) khiến cô gái 23 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 em học sinh tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày tại Km 1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Anh Sang (SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải mang BKS: 81G-001.07 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. 

Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 em học sinh tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi đến đoạn đường trên, xe tải tông vào xe đạp điện do em Nguyễn Thị Ngọc Á. (SN 2013, ngụ xã Krông Búk) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Thị Ngọc Á. tử vong tại chỗ. 

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Khoảng 10 giờ ngày 23/10, một người đàn ông đã vào Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và tấn công những người có mặt ở đây. Hậu quả khiến 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 cháu bé bị thương. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Video 1 giờ 0 phút trước
Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Video 1 giờ 14 phút trước
Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Video 1 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An