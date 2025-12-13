Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Đời sống 13/12/2025 10:20

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nữ sinh lớp Mười một ở Đắk Lắk được tìm thấy cách vị trí phát hiện xe máy và cặp sách khoảng 4km.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 13/12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Kiết).

Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường mong chờ em T. đi học. Thế nhưng, chiều muộn 12/12, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin từ Công an xã Ea Kiết cho biết đã tìm thấy thi thể T.

"Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T. trở lại trường đã tan biến" - thầy Khai xúc động.

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc - Ảnh 1
Khu vực phát hiện balo và xe của em T. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1/12, em vẫn học 5 tiết ở trường, không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin T. mất tích, thầy cô và các bạn rất bất ngờ, hy vọng em chỉ đi đâu đó ít ngày.

Theo thông tin báo Dân Trí, Thi thể T. được tìm thấy vào chiều 12/12, trên sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng) - cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách của T. khoảng 4km.

Một số người tham gia cứu hộ nhận định, do thi thể T. bị mắc kẹt vào bèo nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Nạn nhân sau khi trục vớt đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. T. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em.

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc - Ảnh 2
Người bố ngồi ở bờ sông ngóng chờ tin tức con gái suốt nhiều ngày qua. nh: Báo Dân Trí.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 1/12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80 km. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày. Đến chiều 12/12, thi thể nữ sinh T. được tìm thấy trên sông Sêrêpốk, cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách khoảng 4 km.

Gia đình T. thuộc hộ cận nghèo, em là học sinh ngoan hiền. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè và thầy cô rất thương xót. Trước đó, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ ở bờ sông Krông Ana suốt nhiều ngày ngóng chờ tin con được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người mong có một "phép màu", nhưng đã không xảy ra.

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Một nữ sinh ở Đắk Lắk đã mất tích hai ngày qua. Xe máy và cặp sách của em này được phát hiện bên bờ sông, cách nhà gần 80 km.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mất tích tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nâng đỡ sau ngày 14/12/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Thần Tài nâng đỡ sau ngày 14/12/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Đời sống 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được thiên tử ghé thăm 2 ngày cuối tuần (13 - 14/12), bùng nổ PHÚC - LỘC - THỌ, gặp được quý nhân, có cơ hội đầu tư sinh lời

Chúc mừng 3 con giáp được thiên tử ghé thăm 2 ngày cuối tuần (13 - 14/12), bùng nổ PHÚC - LỘC - THỌ, gặp được quý nhân, có cơ hội đầu tư sinh lời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ sau ngày 13/12/2025

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ sau ngày 13/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp sau đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp sau đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/12/2025, 3 con giáp này tài khí tràn vào nhà, tiền của nhiều vô kể, dễ đổi đời thành Tỷ Phú, sống trong giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/12/2025, 3 con giáp này tài khí tràn vào nhà, tiền của nhiều vô kể, dễ đổi đời thành Tỷ Phú, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/12/2025, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/12/2025, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

Đến đòi nợ, người đàn ông bị nhóm người trói, đánh hội đồng đến tử vong

Đến đòi nợ, người đàn ông bị nhóm người trói, đánh hội đồng đến tử vong