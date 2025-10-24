Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Đời sống 24/10/2025 10:45

Người đàn ông cầm dao vào phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà - nơi ông Hiếu (37 tuổi) và bà Thuận (47 tuổi) thuê, tối 23/10. Hắn chém 2 nạn nhân nhiều nhát. Người dân xung quanh hoảng loạn vì những tiếng kêu cứu thất thanh.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 24/10, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đang truy bắt hung thủ dùng dao chém 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, M.X.T. (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) mang theo dao vào khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi chém 2 người bị thương.

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (SN 1978, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (SN 1988, chưa xác định nơi ở).

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man - Ảnh 1
Hung thủ cầm dao ra ngoài sau khi chém người ở xã Đăk Hà, tối 23/10 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, hình ảnh được trích xuất camera khu trọ, đối tượng M.X.T. mang theo dao xông vào một phòng trọ chém liên tiếp 2 nạn nhân nêu trên. Lúc này, ông H. chạy thoát ra ngoài và cầu cứu người dân giúp đỡ.

Đối tượng ở lại trong phòng tiếp tục chém người phụ nữ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, 2 nạn nhân trong vụ việc mới đến địa phương thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng. Đối tượng M.X.T. là chồng cũ của bà T.. Thời gian gần đây, đối tượng này nhiều lần đến phòng trọ của bà T. để gây sự.

"Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa 3 người. Nhận được tin báo, công an đã phối hợp truy tìm hung thủ”, lãnh đạo UBND xã Đăk Hà nói.

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man - Ảnh 2
Một nạn nhân chạy thoát khỏi phòng trọ và cầu cứu người dân giúp đỡ - Ảnh: Báo Dân trí

Đại diện Trung tâm Y tế xã Đăk Hà cho biết tối 23/10, đơn vị tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương vì liên quan đến vụ án trên.

Khi nhập viện, ông H. bị đâm thủng phần bụng và đa chấn thương. Người phụ nữ bị thương ở phần đầu. Đơn vị đã sơ cứu và chuyển 2 nạn nhân lên tuyến trên chữa trị.

Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an phường Đăk Cấm và Công an tỉnh Quảng Ngãi đang truy bắt hung thủ chém 2 người bị thương trong vụ án nêu trên.

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Sau khi bị phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị cáo buộc đưa 8 tỷ đồng nhằm tránh bị xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin moi chém người

TIN MỚI NHẤT

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 23 phút trước
Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23 phút trước
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Đời sống 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Đời sống 49 phút trước
Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Đời sống 54 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường

Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường

Video 1 giờ 9 phút trước
Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Đời sống 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC