Chiều 23/10, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết sau khi bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ - nghi phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cơ quan công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn.

“Kết quả xét nghiệm không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn. Chúng tôi đã bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ vụ việc”, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xảy ra vụ một đối tượng cầm dao tấn công nhiều người, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An - Ảnh 1
Đối tượng Vỹ (đội mũ bảo hiểm) được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý - Ảnh: Báo Dân trí

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ là L.T.K. (SN 1999) vừa sinh đôi ngày 17/10.

Trong lúc chăm vợ con tại đây, đối tượng bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công liên tiếp nhiều người trong phòng.

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế (trong đó có 1 điều dưỡng học việc) 2 người nhà bệnh nhi và 2 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất, với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Công an phường Trường Vinh nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra.

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An - Ảnh 2
Người nhà và điều dưỡng kể lại khoảnh khắc đối mặt kẻ gây án -  Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

