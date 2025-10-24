Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Đời sống 24/10/2025 14:23

Chỉ trong hơn ba tháng, đường dây do “bà trùm vàng lậu” Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức hai tuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng đã thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi vận chuyển qua biên giới.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam).

Trong số 11 người bị đề nghị truy tố, bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) bị xác định là ‘bà trùm’, người cầm đầu 2 đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) được Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/1/2014, với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. 

Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hoàn Huế là ông Hoàng Văn Huế, nhưng thực tế, bà Trần Thị Hoàn (vợ ông Huế) mới là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1
Một số bị can trong vụ án - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng tháng 9/2024, một người có tên thường gọi là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân) đã ghé trụ sở Công ty Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của bà Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết. Sau thời gian qua lại, “Bà Béo” ngỏ ý muốn bán vàng lậu cho bà Hoàn. Theo lời “Bà Béo”, người này có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường.

Thời điểm đó, bà Hoàn nhận thấy có sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn. Hơn nữa, với điều kiện sinh sống, làm việc (thường xuyên qua lại cửa khẩu) tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nghĩ rằng có thể lợi dụng vận chuyển vàng qua biên giới mà khó bị phát hiện xử lý nên bà Hoàn đã buôn lậu vàng để kiếm lời.

Để có nguồn hàng, “bà trùm” Trần Thị Hoàn liên hệ với “Bà Béo” qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. 

Theo đó, “Bà Béo” mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (trú tại Lào Cai; người có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng/kg.

Trong trường hợp, số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, “Bà Béo” bố trí thêm 1 người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ chồng là Trần Văn Tài cùng vận chuyển.

Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vàng được vợ chồng Phượng giấu trong người, đi qua cửa khẩu, mang về cho bà Hoàn. Sau đó “bà trùm” sẽ thanh toán tiền hàng cho “Bà Béo” bằng chuyển khoản tiền Việt Nam đồng hoặc chuyển tiền mặt cho người của “Bà Béo” tại trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, bà Hoàn cho người dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng để xóa.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9- 27/11/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số 97,331.58kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, “bà trùm” còn thiết lập một đường dây buôn lậu vàng thứ hai với Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú tại tỉnh Lào Cai). Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9- 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho Hoàn. 

Để có nguồn vàng bán cho “bà trùm”, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu (không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bà Hoàn. CQĐT xác định, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Trần Thị Hoàn tổng số 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng. 

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Sáng 24/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em H.A.K. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) cho gia đình để lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   buôn lậu vàng tin moi hơn 540kg vàng lậu

TIN MỚI NHẤT

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bị nam thanh niên giục di chuyển, nữ tài xế bắn tử vong nam thanh niên

Bị nam thanh niên giục di chuyển, nữ tài xế bắn tử vong nam thanh niên

Video 1 giờ 5 phút trước
Phát hiện có em bé đang ngủ ở ghế sau, tên trộm xe ô tô đã có hành động khiến người xem bất ngờ

Phát hiện có em bé đang ngủ ở ghế sau, tên trộm xe ô tô đã có hành động khiến người xem bất ngờ

Video 1 giờ 17 phút trước
Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An

Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm

In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm