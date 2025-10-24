Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Tuổi Tuất được quý nhân phù trợ, mang đến nhiều thuận lợi trong công việc và tài chính. Bạn sẽ cảm nhận được sự hanh thông, may mắn không ngờ dù không phải tốn quá nhiều công sức.

Nếu bạn đang độc thân, đừng vội vàng mà hãy tận hưởng những mối quan hệ bạn bè thân thiết xung quanh. Tình yêu sẽ đến vào đúng thời điểm, không cần quá sốt ruột.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp nghị lực, bản lĩnh, luôn giàu tinh thần chiến đấu và khao khát kiếm tiền mạnh mẽ, vận trình tài lộc từ ngày này trở đi vô cùng thuận lợi. Những dự án, kế hoạch từng bị đình trệ hoặc chậm trễ trước đó nay bỗng suôn sẻ hơn, dễ dàng thu được lợi nhuận.

Đây là lúc Dậu có thể bứt phá lên mạnh mẽ, không có gì cản trở được họ. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghệ thuật, dịch vụ hay sáng tạo sẽ nhận thấy cơ hội làm ăn lớn, dòng tiền chảy về không ngừng, lợi nhuận tăng cao. Một số khoản thu ngoài cũng rủng rỉnh khiến họ tha hồ yên tâm tận hưởng. Điểm đặc biệt là người tuổi Dậu càng chia sẻ, càng giúp đỡ người khác thì tài lộc lại càng nhân đôi. Hãy đón nhận tháng 10 với tinh thần rộng mở và trái tim biết ơn – bởi Thần Tài đang mỉm cười với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!