Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Hôm nay, ngày 24/10/2025, giá vàng đảo chiều tăng mạnh khi nhà đầu tư tận dụng cơ hội mua vào ở mức giá thấp. Vàng nhẫn trong nước tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng và 153,5 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 24/10, giá vàng bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Hầu hết các công ty đều công bố giá mua bán vàng miếng bằng Công ty SJC. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 500.000 đồng khi niêm yết giá mua vàng miếng SJC và ACB lên 148,5 triệu đồng/lượng nhưng bán ra cũng ngang bằng SJC là 150 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 146,7 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn duy trì giá mua vàng nhẫn 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn ở mức 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước và thế giới tăng trở lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo thông tin báo Người Lao Động, thị trường vàng đang có những diễn biến khá sôi động. Lúc 6 giờ ngày 24-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt mức 4.117 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.090 USD/ounce). Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng tăng ấn tượng, đạt 4.156 USD/ounce, tương ứng tăng 90 USD so với phiên trước. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý "săn hàng giá rẻ" của các nhà đầu tư sau áp lực bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây.

Các thị trường khác cũng có một số biến động quan trọng. Đồng USD tuy tăng giá nhưng không đủ sức mạnh để kìm hãm đà phục hồi của giá vàng. Giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức 61 USD/thùng, phản ánh tâm lý lo ngại về lạm phát. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng. Thị trường tài chính đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 25-10. Theo dự báo, CPI tháng 9 sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,9% của tháng 8. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động đến giá vàng Theo giới phân tích, với đà tăng hiện tại, giá vàng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vàng vẫn cần thận trọng trước các yếu tố rủi ro như biến động của đồng USD, lại suất trái phiếu và dữ liệu kinh tế sắp tới.

