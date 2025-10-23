Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2025: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng

Hôm nay, ngày 23/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, khi lực bán tháo từ các nhà đầu tư chưa có dấu hiệu dừng lại, kéo theo thị trường trong nước cũng biến động mạnh mẽ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23/10, giá vàng miếng trong nước đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng mua vào 146,6 triệu đồng và bán ra 148,6 triệu đồng… Giá vàng miếng đã giảm 6 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức đỉnh. Tuy nhiên, người mua vàng miếng chỉ sau hai ngày đã lỗ đến 8 triệu đồng một lượng do cộng thêm chênh lệch giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tiếp tục được mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vàng nhẫn 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn ở mức 149,9 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 4.102 USD/ounce, mất 58 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.160 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 56 USD, xuống còn 4.052 USD/ounce. Động lực giảm giá bắt nguồn từ áp lực bán tháo liên tục, sau khi giá vàng đã chịu đợt sụt giảm mạnh vào ngày 22-10.

Tâm lý ưa rủi ro được cải thiện trên thị trường tài chính toàn cầu trong những ngày qua đang gây bất lợi cho giá vàng hôm nay. Các chỉ số chứng khoán chính tăng điểm, trong khi đồng USD mạnh lên đã tạo thêm áp lực lên thị trường vàng.

Chỉ số đô la Mỹ hôm nay tăng mạnh, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 3,9%. Giá dầu thô cũng ghi nhận tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, nhưng không đủ sức mạnh để hỗ trợ giá vàng.

Theo giới phân tích, các yếu tố bên ngoài như sức mạnh của đồng USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu thô sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vàng.

