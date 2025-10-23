Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2025: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng

Đời sống 23/10/2025 09:55

Hôm nay, ngày 23/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, khi lực bán tháo từ các nhà đầu tư chưa có dấu hiệu dừng lại, kéo theo thị trường trong nước cũng biến động mạnh mẽ.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23/10, giá vàng miếng trong nước đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng mua vào 146,6 triệu đồng và bán ra 148,6 triệu đồng… Giá vàng miếng đã giảm 6 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức đỉnh. Tuy nhiên, người mua vàng miếng chỉ sau hai ngày đã lỗ đến 8 triệu đồng một lượng do cộng thêm chênh lệch giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tiếp tục được mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vàng nhẫn 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn ở mức 149,9 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2025: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 4.102 USD/ounce, mất 58 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.160 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 56 USD, xuống còn 4.052 USD/ounce. Động lực giảm giá bắt nguồn từ áp lực bán tháo liên tục, sau khi giá vàng đã chịu đợt sụt giảm mạnh vào ngày 22-10.

Tâm lý ưa rủi ro được cải thiện trên thị trường tài chính toàn cầu trong những ngày qua đang gây bất lợi cho giá vàng hôm nay. Các chỉ số chứng khoán chính tăng điểm, trong khi đồng USD mạnh lên đã tạo thêm áp lực lên thị trường vàng.

Chỉ số đô la Mỹ hôm nay tăng mạnh, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 3,9%. Giá dầu thô cũng ghi nhận tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, nhưng không đủ sức mạnh để hỗ trợ giá vàng.

Theo giới phân tích, các yếu tố bên ngoài như sức mạnh của đồng USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu thô sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/10/2025 giá vàng sụt giảm mạnh mẽ, khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra trong bối cảnh tâm lý rủi ro trên thị trường được cải thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới

TIN MỚI NHẤT

Sau 20h hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Sau 20h hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa

5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bỏ con đi lấy chồng, mẹ đơn thân "trào nước mắt" khi nghe con nói câu này trong ngày về thăm

Bỏ con đi lấy chồng, mẹ đơn thân "trào nước mắt" khi nghe con nói câu này trong ngày về thăm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2025: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2025: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Từ 23/10 đến 23/11: 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi hơn người, cả đời sống tгong nhᴜng lụα

Từ 23/10 đến 23/11: 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi hơn người, cả đời sống tгong nhᴜng lụα

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên sau ngày 23/10

3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên sau ngày 23/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, vận khí vây quanh, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, vận khí vây quanh, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi đi mất, thời gian sau tôi khóc ngất khi thấy em

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi đi mất, thời gian sau tôi khóc ngất khi thấy em

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa tài lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa tài lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Bắt được cá sấu 50kg “đi lạc” trong khu dân cư

Gia Lai: Bắt được cá sấu 50kg “đi lạc” trong khu dân cư

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng