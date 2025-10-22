Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Đời sống 22/10/2025 09:33

Hôm nay, ngày 22/10/2025 giá vàng sụt giảm mạnh mẽ, khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra trong bối cảnh tâm lý rủi ro trên thị trường được cải thiện.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mạnh giá bán vàng miếng SJC 4 triệu đồng mỗi lượng, xuống 148,5 triệu đồng; giá mua vào giảm 5 triệu đồng, xuống 146,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vào còn 146,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng.

Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 4,9 triệu đồng, còn 146 triệu đồng, bán ra giảm 4 triệu đồng, xuống 148,5 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm giá mua xuống 146,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC lên 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới chưa ngừng đà lao dốc, giảm tiếp về 4.068 USD/ounce.

Nếu tính từ mốc đỉnh kỷ lục 4.380 USD/ounce lập hôm 20-10, chỉ trong 2 ngày, giá vàng rớt thẳng đứng hơn 300 USD/ounce (-7,3%). Đây là mức giảm sốc sau khi vàng bị bán tháo.

Theo Công ty chứng khoán Thành Công, thị trường tài chính quốc tế sôi động vào phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường vàng và và bạc khi cả 2 hai đều ghi nhận mức giảm mạnh lần lượt gần 6% và 8% trong bối cảnh không quá nhiều tin tức.

Có thể đơn thuần là một đợt bán mang tính chất kỹ thuật, nhà đầu tư chốt lời tại vùng này khi mà căng thăng giữa Mỹ và Trung Quốc có phần hạ nhiệt và đồng USD phục hồi gần đây.

Trước đó, 6 giờ sáng ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chỉ còn 4.120 USD/ounce, giảm mạnh 230 USD so với mức đỉnh 4.350 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua. Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 215 USD, chốt ở mức 4.143 USD/ounce.

 

 

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Hôm nay, ngày 21/3/2025, giá vàng thế giới tăng dữ dội khi chính phủ Mỹ trải qua 20 ngày đóng cửa, thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quốc gia này. Tại Việt Nam, giá vàng tăng mạnh lên mức kỷ lục mới.

