Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 22/10/2025 11:38

Ngoài việc là loại nước giải khát ngon miệng và dễ làm, nước ép nho còn rất giàu giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Nho là loại quả mọng nước, mọc thành từng chùm với màu sắc đậm và chứa đến 81% là nước, mang lại vị ngọt thanh mát đặc trưng khi chín, rất thích hợp để làm nước ép thơm ngon. Trong 100g nho tươi có khoảng 60 calo, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nho còn là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin như B1, B2, C và K. Trong đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa chiếm hàm lượng cao nhất, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa tình trạng đông máu, đồng thời duy trì độ bền và sự khỏe mạnh cho các mô liên kết trong cơ thể.

Công dụng của nước ép nho đối với sức khỏe

Chăm sóc da

Với nhiều chất chống oxy hóa, nước ép này là một thức uống tuyệt vời để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và cải thiện khuyết điểm trên làn da của bạn.

Nếu bạn thường xuyên uống nước nho, bạn có thể ngăn ngừa nếp nhăn và các đốm đồi mồi khác, tăng tốc độ chữa lành vết sẹo và vết thâm.

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não

Các chất anthocyanin và resveratrol được tìm thấy trong nước nho đều có liên quan đến việc cải thiện nhận thức bằng cách giảm ứng kích oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm lắng đọng mảng bám và giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa thần kinh.

Tiềm năng chống ung thư

Nước ép nho là một nguồn giàu resveratrol. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố, mặc dù cần được hỗ trợ bởi các nghiên cứu tiếp theo nhưng resveratrol được cho là có khả năng chống lại ung thư tuyến tiền liệt, da, gan và ung thư vú.

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp

Với một lượng nhỏ chất xơ và hàm lượng kali lành mạnh, nước nho rất tốt cho việc tối ưu hóa sức khỏe của tim và hạ huyết áp. Có thể bảo vệ bạn và chống lại chứng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Tăng cường năng lượng

Nồng độ carbohydrate trong nước ép nho khá cao và giàu năng lượng. Một hoặc hai ly nước ép này có thể giúp bạn duy trì năng lượng trong suốt buổi sáng hoặc buổi chiều.

Nhìn chung, loại nước này mang đến rất nhiều lợi ích sức khoẻ. Tuy nhiên, cũng như các loại thực phẩm hay thức uống khác, bạn nên ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm để đảm bảo sự đa dạng về chất dinh dưỡng.

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng nước ép nho

Nước ép nho dù tốt nhưng không phải ai cũng phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang áp dụng chế độ ăn ít calo thì nước ép nho sẽ không phải là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, những người đang bị táo bón do chế độ ăn ít chất xơ, tác dụng phụ của thuốc thì uống nước ép nho sẽ rất có lợi, đặc biệt là khi nước ép chưa lọc hết hoàn toàn phần thịt và vỏ nho. Nước ép khi đó sẽ rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón.

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước ép nho cũng có thể tương tác với một số loại thuốc như amiodarone, atorvastatin, carbamazepine, felodipine, simvastatin và tacrolimus. Những người đang dùng một trong các loại thuốc này cần hạn chế uống nước ép nho.

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe

Nho là một loại trái cây có mùi vị thơm ngon và rất được yêu thích. Không những vậy, nho còn đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy ăn nho có tác dụng gì?

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép nho dinh dưỡng công dụng nước ép nho

TIN MỚI NHẤT

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Tâm sự 28 phút trước
Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

4 sai lầm cần tránh để uống sữa đậu nành đúng cách và tối ưu lợi ích

4 sai lầm cần tránh để uống sữa đậu nành đúng cách và tối ưu lợi ích

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng