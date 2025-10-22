Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Đặc biệt, nho còn là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin như B1, B2, C và K. Trong đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa chiếm hàm lượng cao nhất, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa tình trạng đông máu, đồng thời duy trì độ bền và sự khỏe mạnh cho các mô liên kết trong cơ thể.

Nho là loại quả mọng nước, mọc thành từng chùm với màu sắc đậm và chứa đến 81% là nước, mang lại vị ngọt thanh mát đặc trưng khi chín, rất thích hợp để làm nước ép thơm ngon. Trong 100g nho tươi có khoảng 60 calo, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Với nhiều chất chống oxy hóa, nước ép này là một thức uống tuyệt vời để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và cải thiện khuyết điểm trên làn da của bạn.

Nếu bạn thường xuyên uống nước nho, bạn có thể ngăn ngừa nếp nhăn và các đốm đồi mồi khác, tăng tốc độ chữa lành vết sẹo và vết thâm.

Cải thiện chức năng não

Các chất anthocyanin và resveratrol được tìm thấy trong nước nho đều có liên quan đến việc cải thiện nhận thức bằng cách giảm ứng kích oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm lắng đọng mảng bám và giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa thần kinh.

Tiềm năng chống ung thư

Nước ép nho là một nguồn giàu resveratrol. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố, mặc dù cần được hỗ trợ bởi các nghiên cứu tiếp theo nhưng resveratrol được cho là có khả năng chống lại ung thư tuyến tiền liệt, da, gan và ung thư vú.

Điều hòa huyết áp

Với một lượng nhỏ chất xơ và hàm lượng kali lành mạnh, nước nho rất tốt cho việc tối ưu hóa sức khỏe của tim và hạ huyết áp. Có thể bảo vệ bạn và chống lại chứng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Tăng cường năng lượng

Nồng độ carbohydrate trong nước ép nho khá cao và giàu năng lượng. Một hoặc hai ly nước ép này có thể giúp bạn duy trì năng lượng trong suốt buổi sáng hoặc buổi chiều.

Nhìn chung, loại nước này mang đến rất nhiều lợi ích sức khoẻ. Tuy nhiên, cũng như các loại thực phẩm hay thức uống khác, bạn nên ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm để đảm bảo sự đa dạng về chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi dùng nước ép nho

Nước ép nho dù tốt nhưng không phải ai cũng phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang áp dụng chế độ ăn ít calo thì nước ép nho sẽ không phải là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, những người đang bị táo bón do chế độ ăn ít chất xơ, tác dụng phụ của thuốc thì uống nước ép nho sẽ rất có lợi, đặc biệt là khi nước ép chưa lọc hết hoàn toàn phần thịt và vỏ nho. Nước ép khi đó sẽ rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón.

Ngoài ra, nước ép nho cũng có thể tương tác với một số loại thuốc như amiodarone, atorvastatin, carbamazepine, felodipine, simvastatin và tacrolimus. Những người đang dùng một trong các loại thuốc này cần hạn chế uống nước ép nho.