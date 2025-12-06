Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Tạo hình mái tóc xanh kén gương mặt, trang phục và bối cảnh đậm chất tiên hiệp càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét, hài hòa của Lâm Tử Diệp.

Trong loạt ảnh mới nhất, khán giả so sánh Trương Lăng Hách và sao nhí Lâm Tử Diệp. Nhiều người chỉ ra điểm giống nhau trong gương mặt của cả hai ngôi sao này. Cả hai từng đóng chung phim với nhau. Nhưng thời điểm đó, Lâm Tử Diệp chỉ mới 12 tuổi. Trong phim “Vân chi vũ”, Lâm Tử Diệp vào vai Tuyết Đồng Tử – chủ nhân Tuyết cung, người trông coi khu vực sau núi của Cung môn và là người đưa ra thử thách đầu tiên trên con đường trở thành Chấp Nhẫn của nam chính Cung Tử Vũ do Trương Lăng Hách đảm nhận. Nhân vật có địa vị cao, tính cách điềm tĩnh, thần bí, đòi hỏi diễn xuất tiết chế nhưng vẫn phải tạo được sức nặng. Ở tuổi 12, Lâm Tử Diệp được nhận xét không hề lép vế khi xuất hiện chung khung hình với dàn diễn viên trưởng thành.

Tạo hình mái tóc xanh kén gương mặt, trang phục và bối cảnh đậm chất tiên hiệp càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét, hài hòa của Lâm Tử Diệp. Đây cũng là lý do nhiều khán giả cho rằng cậu và Trương Lăng Hách giống nhau đến mức có thể đóng phiên bản thiếu niên của cùng một nhân vật.

Lâm Tử Diệp sinh ngày 4.5.2011, bắt đầu làm mẫu nhí từ sớm và dần lấn sân sang phim ảnh. Trước phim “Vân chi vũ”, cậu từng đảm nhận nhiều vai diễn trong loạt phim truyền hình, trong đó có phiên bản nhỏ của Sở Vãn Ninh trong dự án chuyển thể “Hạo y hành”. Cậu cũng xuất hiện ở một số bộ phim gia đình, chính kịch và tác phẩm tâm lý – tội phạm, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất ngay từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ dừng lại ở một vai diễn gây chú ý nhất thời, Lâm Tử Diệp được đánh giá là gương mặt có nền tảng vững vàng. Ở phim “Vân chi vũ”, cậu tự thực hiện nhiều động tác võ thuật, xoay người, bay dây với cường độ cao. Theo ê-kíp, sao nhí dành nhiều thời gian tập luyện trước khi ghi hình để bảo đảm các cảnh quay đạt yêu cầu, hạn chế tối đa việc dùng thế thân. Bên cạnh phim ảnh, Lâm Tử Diệp còn là gương mặt quen thuộc trên nền tảng video ngắn tại Trung Quốc, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. Các đoạn clip đời thường, hậu trường quay phim và những video giao lưu với khán giả giúp hình ảnh của cậu phủ sóng rộng rãi, tạo nền tảng lượng người hâm mộ ổn định khi tuổi đời còn rất trẻ.

