Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ

Đáp lại fan, Trương Lăng Hách cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống, quà tặng để gửi đến những người đã ủng hộ mình. Từ khóa “Trương Lăng Hách mời fan ăn cả ngày” vươn lên top tìm kiếm, thảo luận cao trên nền tảng Weibo. Theo đó, vào buổi trưa, nam diễn viên sinh năm 1997 đã đặt bữa ăn nhẹ, nước giải nhiệt, sữa óc chó và phát bao lì xì cho người hâm mộ. Đến chiều, anh tiếp tục gửi tặng móc khóa kỉ niệm, trái cây, kẹo, bánh trung thu thiết kế riêng, hộp cơm và đá bào đậu giải nhiệt.

Bộ phim “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay phim. Trong buổi làm việc cuối cùng, người hâm mộ của sao nam đến từ Giang Tô đã tổ chức các hoạt động tiếp ứng, ủng hộ thần tượng.

Vào bữa tối, khi đoàn làm phim hoàn thành buổi lễ chia tay, Trương Lăng Hách đã tổ chức một bữa liên hoan cho cộng đồng người hâm mộ. Nam chính “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” đã đặt 1.600 suất ăn tối, trong đó có hơn 1.200 hộp cơm bình thường và 400 hộp cơm chay.

Trên mạng xã hội, fan tiết lộ Trương Lăng Hách đã chuẩn bị ít nhất 10 món quà, đồ ăn vặt. Mỗi loại có số lượng hơn 10.000 phần, đảm bảo cho người hâm mộ đến ủng hộ buổi đóng máy phim đều được ăn ngon, có nước uống và quà mang về.

Sự chu đáo, tận tình của Trương Lăng Hách nhận nhiều lời khen ngợi của công chúng. Mọi người đều cho rằng tình cảm đến từ hai phía rất đáng quý trọng, là yếu tố để đi cùng nhau lâu dài.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu có ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương, trắc trở giữa thời loạn của Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của gia tộc quân phiệt họ Mộ Dung và cô gái tên Nhậm Tố Tố. Về sau, vì một lý do đặc biệt mà Nhậm Tố Tố phải giả chết, để rồi trở lại trong thân phận Phương Mục Lan.

Thời gian qua, đã có không ít hình ảnh tuyệt đẹp được leak ra từ phim trường. Mới đây nhất, mạng xã hội lại được một phen rần rần trước một phân cảnh đẹp đến phong thần của cặp đôi chính Mộ Dung Thanh Dịch - Nhậm Tố Tố. Cụ thể, cả hai người bị đánh tơi tả bởi đám người do chị gái của Mộ Dung Thanh Dịch phái đến, nhưng nhờ vậy họ lại mang tới một "vẻ đẹp thê thảm" đậm chất điện ảnh, giàu tính khơi gợi cảm xúc.

Sau khi xem cảnh leak này, nhiều người đã phải xuýt xoa khen ngợi, đồng thời càng thêm mong chờ bộ phim.