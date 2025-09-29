Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ

Sao quốc tế 29/09/2025 12:30

Bộ phim “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay phim.

Bộ phim “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay phim. Trong buổi làm việc cuối cùng, người hâm mộ của sao nam đến từ Giang Tô đã tổ chức các hoạt động tiếp ứng, ủng hộ thần tượng.

Đáp lại fan, Trương Lăng Hách cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống, quà tặng để gửi đến những người đã ủng hộ mình. Từ khóa “Trương Lăng Hách mời fan ăn cả ngày” vươn lên top tìm kiếm, thảo luận cao trên nền tảng Weibo. Theo đó, vào buổi trưa, nam diễn viên sinh năm 1997 đã đặt bữa ăn nhẹ, nước giải nhiệt, sữa óc chó và phát bao lì xì cho người hâm mộ. Đến chiều, anh tiếp tục gửi tặng móc khóa kỉ niệm, trái cây, kẹo, bánh trung thu thiết kế riêng, hộp cơm và đá bào đậu giải nhiệt.

Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ - Ảnh 1

Vào bữa tối, khi đoàn làm phim hoàn thành buổi lễ chia tay, Trương Lăng Hách đã tổ chức một bữa liên hoan cho cộng đồng người hâm mộ. Nam chính “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” đã đặt 1.600 suất ăn tối, trong đó có hơn 1.200 hộp cơm bình thường và 400 hộp cơm chay.

Trên mạng xã hội, fan tiết lộ Trương Lăng Hách đã chuẩn bị ít nhất 10 món quà, đồ ăn vặt. Mỗi loại có số lượng hơn 10.000 phần, đảm bảo cho người hâm mộ đến ủng hộ buổi đóng máy phim đều được ăn ngon, có nước uống và quà mang về.

Sự chu đáo, tận tình của Trương Lăng Hách nhận nhiều lời khen ngợi của công chúng. Mọi người đều cho rằng tình cảm đến từ hai phía rất đáng quý trọng, là yếu tố để đi cùng nhau lâu dài.

Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ - Ảnh 2

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu có ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương, trắc trở giữa thời loạn của Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của gia tộc quân phiệt họ Mộ Dung và cô gái tên Nhậm Tố Tố. Về sau, vì một lý do đặc biệt mà Nhậm Tố Tố phải giả chết, để rồi trở lại trong thân phận Phương Mục Lan.

Thời gian qua, đã có không ít hình ảnh tuyệt đẹp được leak ra từ phim trường. Mới đây nhất, mạng xã hội lại được một phen rần rần trước một phân cảnh đẹp đến phong thần của cặp đôi chính Mộ Dung Thanh Dịch - Nhậm Tố Tố. Cụ thể, cả hai người bị đánh tơi tả bởi đám người do chị gái của Mộ Dung Thanh Dịch phái đến, nhưng nhờ vậy họ lại mang tới một "vẻ đẹp thê thảm" đậm chất điện ảnh, giàu tính khơi gợi cảm xúc.

Sau khi xem cảnh leak này, nhiều người đã phải xuýt xoa khen ngợi, đồng thời càng thêm mong chờ bộ phim.

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Ngay từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ trong suốt quá trình quay phim, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã được nhận xét là “đẹp vô thực”. Chiều cao 1m88 và 1m72 của nam nữ chính tạo nên sự chênh lệch chiều cao như miêu tả trong sách, cả hai trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau ở những cảnh đối diễn. Clip hai người chở nhau trên chiếc xe đạp, ngập tràn cảm giác thanh xuân, lãng mạn đã gây sốt với phản ứng hóa học ngọt lịm khiến khán giả tan chảy.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Anh Đào Hổ Phách gây thất vọng, Triệu Kim Mạch lẫn Trương Lăng Hách bị 'lệch pha'

Anh Đào Hổ Phách gây thất vọng, Triệu Kim Mạch lẫn Trương Lăng Hách bị 'lệch pha'

Được kỳ vọng sẽ hút khán giả, nhưng Trương Lăng Hách là 'điểm trừ' của phim Anh đào hổ phách

Được kỳ vọng sẽ hút khán giả, nhưng Trương Lăng Hách là 'điểm trừ' của phim Anh đào hổ phách

Vì sao Lưu Vũ Ninh không đóng phim hiện đại như Trương Lăng Hách, Hứa Khải?

Vì sao Lưu Vũ Ninh không đóng phim hiện đại như Trương Lăng Hách, Hứa Khải?

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 50 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 52 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?