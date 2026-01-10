Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người đàn ông được xác định là Pablo Balestreri, đang ngồi tại một chiếc bàn ngoài trời của quán cà phê ở Argentina thì đột nhiên tấm kính rơi từ trên tòa nhà xuống và đập trúng đầu khiến ông bất tỉnh.
Video 1 giờ 21 phút trước

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

