Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sự việc Văn Kỳ bị quấy rối, lăng mạ trước mặt nhiều người làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ tại nơi công cộng.

Văn Kỳ vừa tham dự một buổi công chiếu phim và rời đi thì bị A bám theo đến thang máy. Người này liên tục quấy rối, tiến sát lại đòi xin chữ ký và chụp ảnh chung với Văn Kỳ dù người đẹp đã lên tiếng từ chối. Sau đó, A đã lớn tiếng văng tục, chửi bới Văn Kỳ và nhóm bạn của cô vì không đạt được mục đích.

Trước làn sóng dư luận, phía studio của Văn Kỳ đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc. Trong thông báo, đơn vị quản lý cho biết: “Ngày hôm qua, trong lúc Văn Kỳ tham dự buổi công chiếu phim, đã xảy ra tình huống bị một người đàn ông lạ tiến tới vây quanh, thậm chí còn có hành vi tiếp xúc gần mang tính cưỡng ép, vượt quá ranh giới cho phép”.

Studio cũng nhanh chóng trấn an người hâm mộ khi khẳng định nữ diễn viên đã trở về nhà an toàn và gửi lời cảm ơn tới khán giả vì sự quan tâm, lo lắng dành cho cô. Đồng thời, phía quản lý cho biết đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ tại hiện trường và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi xâm phạm: “Chúng tôi tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.”

Bên cạnh đó, studio của Văn Kỳ cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã khiến mọi người lo lắng, đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cá nhân cũng như trật tự trong công việc và đời sống của nữ diễn viên. Đáng chú ý, phía studio nhấn mạnh rằng Văn Kỳ luôn trân trọng mỗi cơ hội được gặp gỡ khán giả, nhưng những cuộc “gặp gỡ” vượt quá giới hạn như sự việc vừa qua là điều hoàn toàn không mong muốn xảy ra.

Thông báo cũng kêu gọi công chúng giữ khoảng cách lịch sự, tôn trọng ý nguyện cá nhân của nghệ sĩ, không vây ép, không chụp ảnh hay tiếp xúc cưỡng ép, và dành sự ủng hộ đúng mực cho các tác phẩm cũng như hoạt động công khai của Văn Kỳ.

