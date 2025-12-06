Đây không phải lần đầu Diệp Kha nhắc tới việc làm mẹ đơn thân. Nữ người mẫu ảnh kiêm doanh nhân cho biết, cô cố gắng kiếm tiền để trả nợ mua nhà, mua xe và lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Trong buổi phát sóng trực tuyến mới đây, Diệp Kha phải dừng lại giữa chừng để dỗ con. Cô nói: “Đóng hai cánh cửa cũng không thể ngăn được tiếng khóc của con bé. Hiện tại tôi là mẹ đơn thân, phải tự trả tiền vay mua xe. Kiếm tiền nuôi con và tự trang trải cuộc sống không phải điều đáng xấu hổ”.

Tuy nhiên, từ những tiết lộ của Diệp Kha, công chúng thắc mắc phải chăng Huỳnh Hiểu Minh đã cắt đứt liên lạc với tình cũ, thậm chí không chi tiền nuôi con. Trước đó, khi Diệp Kha sinh con gái vào tháng 2, Huỳnh Hiểu Minh cũng không đăng bài thừa nhận làm bố lần nữa.

Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi về tính xác thực trong câu chuyện của Diệp Kha.Trước đó có thông tin Huỳnh Hiểu Minh đã chi trả số tiền lớn để bù đắp cho người yêu cũ và làm chi phí nuôi con. Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu Diệp Kha cố ý tiết lộ mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh trên sóng livestream. Đây có thể là chiêu trò mới để Diệp Kha gây áp lực với Huỳnh Hiểu Minh trong việc chăm sóc con gái.

Huỳnh Hiểu Minh và hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha công khai hẹn hò vào tháng 9/2024, nhưng theo một số nguồn tin, họ đã âm thầm yêu nhau từ năm 2022 - thời điểm nam diễn viên xác nhận ly hôn Angelababy.

Hai người duy trì mối quan hệ bí mật trong khoảng hai năm trước khi công khai, song chuyện tình không suôn sẻ khi Diệp Kha nhiều lần gây tranh cãi trên livestream, thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ trích nghệ sĩ và bị nghi nói dối về quá khứ.

Tháng 10/2024, doanh nhân họ Vương - chồng cũ của Diệp Kha - tố cô có quan hệ với người đàn ông khác khi họ còn chung sống, đồng thời ám chỉ Diệp Kha là “người thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy.

Trước sức ép dư luận, tháng 11/2024, Diệp Kha xin lỗi và khóa toàn bộ mạng xã hội. Loạt ồn ào của cô ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh, buộc nam diễn viên lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và hứa “sẽ giải quyết chuyện cá nhân”.

Cuối năm 2024, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Diệp Kha mang thai con gái của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, họ bị cho là chia tay ngay đầu năm mới, trước thời điểm cô sinh con.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh không muốn ràng buộc với Diệp Kha, nhưng sẵn sàng chịu trách nhiệm với con chung. Việc Diệp Kha mang thai bị cho là “ngoài kế hoạch” của nam diễn viên.