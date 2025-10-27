Tái xuất màn ảnh rộng với Câu lạc bộ Ánh Dương, Huỳnh Hiểu Minh thảm hại doanh thu

Tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm nay, Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất với Câu lạc bộ Ánh Dương. Đây là "phần thưởng" cho nỗ lực vực dậy tên tuổi của anh, nhất là khi phim do đạo diễn Ngụy Thư Quân - cái tên nhiều lần gửi phim đến Cannes - cầm trịch. Thế nhưng nghịch lý là phim đoạt giải còn phòng vé lại thảm hại. Theo Sohu, sau hai ngày ra rạp, doanh thu phim chỉ hơn 3 triệu nhân dân tệ, tổng doanh thu dự đoán chỉ đạt hơn 8 triệu nhân dân tệ.

Tin vào phép màu của cuộc sống, Ngô Ưu quyết tâm mang lại hạnh phúc và ánh sáng cho mẹ, cùng bà bắt đầu hành trình tìm kiếm "ánh sáng mặt trời".

Câu lạc bộ Ánh Dương kể về Ngô Ưu (Huỳnh Hiểu Minh), một chàng trai sống hồn nhiên cùng mẹ. Khi gia nhập Câu lạc bộ Ánh Dương và trở thành đối tác cao cấp, mẹ anh bất ngờ lâm bệnh nặng.

Về mặt nội dung, phim khai thác những chủ đề cảm động về tình mẹ con, hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, với ý tưởng truyền tải thông điệp tích cực: dù gặp khó khăn, con người vẫn có thể chọn tin tưởng và hạnh phúc. Tuy nhiên trên thực tế phim bộc lộ nhiều vấn đề trong kịch bản. Tờ Sohu nhận xét các tình tiết trong phim được xây dựng theo hướng lý tưởng hóa, thiếu tính đời thường, khiến câu chuyện trở nên xa rời với trải nghiệm của khán giả bình thường.

Bên cạnh đó các mâu thuẫn nội tâm và cảm xúc của nhân vật chính được thể hiện quá đơn giản, gần như thiếu chiều sâu, khiến hành trình tìm ánh sáng dù ý nghĩa nhưng thiếu sức nặng thực sự.

Tuyến nhân vật phụ cũng đóng vai trò khá tượng trưng và rời rạc. Người xem gần như không cảm nhận được sự liên kết giữa các câu chuyện trong phim. Điều này làm mạch cảm xúc của cả phim đôi khi trở nên lạc nhịp.

Mặc dù đạo diễn Ngụy Thư Quân và biên kịch Trạch Nghĩa Tường cố gắng truyền tải thông điệp nhân văn nhưng sự trống rỗng về mặt thực tế và đời sống khiến Câu lạc bộ Ánh Dương trở thành một câu chuyện "lơ lửng" giữa lý tưởng và thực tại, thiếu đi sự đồng cảm cần thiết để chạm tới trái tim khán giả.

Với việc lọt vào hạng mục chính của Liên hoan phim Thượng Hải và có sự tham gia của ngôi sao đang nổi Huỳnh Hiểu Minh, Câu lạc bộ Ánh Dương đáng lẽ phải được chú ý. Tuy nhiên sự thật rằng doanh thu phòng vé của phim lại lẹt đẹt.

Nếu nhìn lại các phim trước đó mà nam diễn viên tham gia có thể thấy đây không phải là điều đáng ngạc nhiên. Sự thật cuối cùng chỉ đạt hơn 54 triệu nhân dân tệ, không vượt nổi mốc 100 triệu nhân dân tệ. Người mang tóc giả công chiếu năm 2024 thảm thương hơn khi chỉ đạt 4,2 triệu nhân dân tệ.

Theo Sohu, vấn đề phim Huỳnh Hiểu Minh bị ghẻ lạnh không chỉ đến từ ồn ào đời tư của anh mà còn vì công chúng không còn hứng thú với phim anh đóng. Huỳnh Hiểu Minh chưa thật sự có sức hút phòng vé như Thẩm Đằng, Ngô Kinh, Hoàng Bột...

Bên cạnh đó Câu lạc bộ Ánh Dương cũng ít được quảng bá, chỉ có khoảng 2.730 người đặt vé xem trước, chưa đến 10.000 lượt nên việc doanh thu thấp cũng dễ hiểu.