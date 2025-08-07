Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau

Sao quốc tế 07/08/2025 17:15

Diệp Kha thẳng thắn chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp rằng cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế.

Ngày 7/8, khi chia sẻ bí quyết làm đẹp trong buổi phát trực tiếp, Diệp Kha lần đầu tiên xác nhận việc cô đã sinh con. Diệp Kha nói: "Các bạn có thấy với tư cách một phụ nữ 33 tuổi vừa sinh con, tôi chăm sóc sức khỏe vẫn ổn đúng không? Mỗi ngày tôi chỉ đắp mặt nạ, thoa dưỡng ẩm và ngủ thôi".

Theo Sina, Diệp Kha còn thẳng thắn chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp rằng cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại cho cô nhiều dấu ấn, chẳng hạn nguyên tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh. Tất cả điều này sẽ không bị lãng quên kể cả khi 2 người chia tay.

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau - Ảnh 1

 

Ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh đăng lên Weibo để công bố mối quan hệ của anh với Diệp Kha. Nam diễn viên viết: "Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi".

Sau khi mối quan hệ của họ chính thức được công bố, Diệp Kha vướng hàng loạt ồn ào khác nhau. Cô bị chồng cũ tố lăng nhăng. Ngoài ra, Diệp Kha bị tố tham gia lớp học “săn đại gia”...

Tháng 11/2024, Diệp Kha đưa ra tuyên bố chính thức. Cô khẳng định tất cả tin tức kể trên là sai sự thật. Sau đó, Diệp Kha tuyên bố dừng sử dụng mạng xã hội, xóa tài khoản với lý do sức khỏe và gia đình.

Đáng nói, không lâu sau đó, bài đăng công bố mối quan hệ với Diệp Kha trên Weibo chính thức của Huỳnh Hiểu Minh biến mất. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh vẫn được phát hiện đưa Diệp Kha đi khám thai.

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau - Ảnh 2

Tháng 12/2024, một số phương tiện truyền thông phát hiện danh sách quan hệ trên bách khoa toàn thư của Huỳnh Hiểu Minh ghi Diệp Kha là "bạn gái cũ". Tuy nhiên, cả hai bên không lên tiếng về vấn đề này.

Gần đây, Diệp Kha được đưa tin đã sinh con nhưng cô không xác nhận. Tới tháng 7, Diệp Kha quay lại với công việc phát sóng trực tiếp. Trong buổi phát sóng, cô tự mô tả bản thân là "sự trở lại của một người mất tích". Diệp Kha cho biết đã nghỉ ngơi và sẵn sàng quay lại công việc thường ngày. Lượng người xem buổi phát trực tiếp của cô ngay lập tức vượt mốc 100.000.

Khi được hỏi lý do tại sao tiếp tục phát sóng, Diệp Kha trả lời: "Mọi người đừng bao giờ xấu hổ vì kiếm tiền. Chỉ cần bạn làm việc, kiếm được tiền, chỉ cần bạn không xin tiền người khác, thì bất cứ điều gì bạn làm đều đúng".

