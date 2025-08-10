Vì sao Diệp Kha bất ngờ công khai việc sinh con, chia tay Huỳnh Hiểu Minh?

Mới đây, Diệp Kha bất ngờ thừa nhận mình và Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay. Cô gái nói mặc dù không chung đường, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng cô, dạy cô cách làm người và cách kinh doanh.

Theo Sohu, có ba lý do cơ bản. Thứ nhất, Diệp Kha "đã hết cơ hội" và đã đạt được thỏa thuận với Huỳnh Hiểu Minh. Cô được cho từng tìm mọi cách xây dựng mối quan hệ với nam diễn viên sau khi anh ly hôn vợ. Tình cảm đã được thắt chặt bằng việc cô có thai. Tuy nhiên trong thời gian bên nhau, cô không đáp ứng được những mong muốn của nửa kia trong việc xây dựng hình ảnh. Huỳnh Hiểu Minh cần một mối quan hệ kín đáo, không công khai, trong khi Diệp Kha không ngừng livestream, chia sẻ về tình cảm, quan điểm sống, có những phát ngôn sai lầm, gây ảnh hưởng mạnh tới sự nghiệp của nửa kia.

Thông báo của Diệp Kha gây sốt trên mạng xã hội. Các bình luận trên Weibo tập trung vào việc tại sao cô gái ban đầu liên tục lộ hint yêu đương, hẹn hò, sinh con ... nhưng sau đó, khi vừa vượt cạn được vài tháng, đã công khai thừa nhận chuyện chia tay và sinh con.

Cuối thai kỳ, Diệp Kha được cho đã cố gắng dừng livestream, tuân thủ cam kết với Hiểu Minh nhưng sau đó, áp lực từ dư luận, mong muốn tự kiếm tiền qua các phiên livestream khiến cho cô và bạn trai xung đột. Một nguồn tin nói Diệp Kha đã đồng ý chia tay vào giai đoạn cuối thai kỳ, sau khi đã thương lượng được với Huỳnh Hiểu Minh về quyền lợi. Sau thỏa thuận này, họ "hoàn toàn theo đuổi con đường riêng của mình và Diệp Kha không còn dựa vào danh tiếng hay nguồn lực của Huỳnh Hiểu Minh nữa", theo Sina đánh giá.

Sau khi sinh con, không còn lý do gì để chần chờ, Diệp Kha quyết định thông báo sự việc và quay về với công việc quen thuộc. Động thái này vừa là để "giải thoát" cho nam diễn viên, giúp anh danh chính ngôn thuận quay lại đời độc thân và giữ hình ảnh, đồng thời cũng là tìm lối đi mới cho chính mình. Các bình luận trên Weibo đều nói Diệp Kha "chọn chia tay trong hòa bình là quyết định sáng suốt", "đã biết đủ"...

Thứ hai, Diệp Kha muốn thu hút lượng truy cập, tạo đà cho livestream bán hàng. Theo QQ, việc cô quay lại livestream sau sinh, đích thân thừa nhận đã sinh con... gây xôn xao dư luận và nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành. Các chủ đề như "tình trạng chăm sóc cơ thể sau sinh ở tuổi 33" giúp cô lên top tìm kiếm, thu hơn 5 triệu NDT doanh thu chỉ trong một phiên. Nhiều bình luận trên Weibo nói Diệp Kha khôn ngoan, tận dụng chủ đề mẹ và bé để mở rộng chiến lược kiếm tiền thương mại. Bản thân Diệp Kha cũng tâm sự muốn bán hàng vì "không dựa dẫm vào ai".

Thứ ba, Diệp Kha muốn xác thực danh tính con gái là con Huỳnh Hiểu Minh, tạo tiền đề vững cho con trong tương lai. Mặc dù không trực tiếp nêu tên Huỳnh Hiểu Minh là cha của đứa trẻ, cô đã không phủ nhận khi được hỏi.

Trước đó, mỹ nhân 9x từng được bắt gặp xuất hiện tại một triển lãm biệt thự ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào cuối tháng 6. Tại triển lãm, Diệp Kha khoe khéo nhan sắc và vóc dáng không mấy khác biệt so với trước đây. Cô cũng gây chú ý khi đeo một chiếc nhẫn kim cương đính ngọc lục bảo lấp lánh ước tính có giá trị lớn.

Có thể thấy dù chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha vẫn có cuộc sống thoải mái, dư giả về kinh tế. Cô học được nhiều kiến thức kinh doanh, đầu tư cũng như những mối quan hệ làm ăn từ Huỳnh "giáo chủ".

Ngày 19.9.2024, Huỳnh Hiểu Minh đăng lên Weibo công khai mối quan hệ của anh với Diệp Kha. Chồng cũ Angelababy viết: "Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Ngay sau đó, Diệp Kha vướng hàng loạt ồn ào như phát ngôn gây tranh cãi, tham gia lớp học “săn đại gia”...

Tháng 11.2024, Diệp Kha đăng tải bài viết khẳng định, tất cả tin tức trên là sai sự thật. Cô tuyên bố dừng sử dụng mạng xã hội, xóa tài khoản với lý do sức khỏe. Thời điểm này, Diệp Kha được cho đã mang thai với Huỳnh Hiểu Minh, loạt ảnh cô xuất hiện tại phòng khám phụ sản cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng nói, không lâu sau đó, bài đăng công bố mối quan hệ với Diệp Kha trên Weibo chính thức của Huỳnh Hiểu Minh biến mất, rộ lên tin đồn cặp đôi đã chia tay sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi.