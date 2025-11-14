Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Sao quốc tế 14/11/2025 16:46

Huỳnh Hiểu Minh chú ý tới Bạch Dực Nhữ từ năm 2023, sau khi xem phim ngắn cô đóng. Sau đó, anh giúp nữ sinh có cơ hội diễn xuất ở một số phim truyền hình.

Bạch Dực Nhữ, nữ sinh quê Tân Cương, Trung Quốc, được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí. Ngay sau đó, nhiều thông tin, ảnh về Dực Nhữ trở thành chủ đề tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội Weibo.

Cô sinh năm 2003 ở Tân Cương, hiện học khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Huỳnh Hiểu Minh thành danh qua loạt phim như Đại Hán thiên tử, Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải, Phong thanh, Triệu thị cô nhi. Anh thành lập công ty giải trí năm 2007, hoạt động các lĩnh vực sản xuất phim, chương trình truyền hình, quản lý nghệ sĩ.

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí - Ảnh 1

Đầu tháng 11, sau khi gây xôn xao với diện mạo độc đáo trên thảm đỏ giải Văn Vinh tại Liên hoan phim Hoành Điếm, Bạch Dực Nhữ đã đăng video “tìm việc” trên mạng xã hội, chủ động kêu gọi các đạo diễn, nhà sản xuất mời mình tham gia các vai diễn. Mục tiêu của cô là vào đoàn quay ngay lập tức, nhận càng nhiều phim càng tốt.

Việc Bạch Dực Nhữ tận dụng độ hot để tìm việc khiến đa số khán giả cho rằng cô vừa chân thành vừa dũng cảm. Với một tân binh trong giới giải trí, để được chú ý vốn đã rất khó, chủ động tìm cơ hội còn hơn ngồi không chờ đợi.

Về ngoại hình, Bạch Dực Nhữ có không ít lợi thế. Cô sở hữu chiều cao 1m72, dáng người cao ráo với đôi chân dài, có tiềm năng cả về thời trang và phim ảnh.

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí - Ảnh 2

Gương mặt Bạch Dực Nhữ mang nét ngây thơ, rạng rỡ. Khác với khí chất sắc sảo kiểu Tân Cương như các diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát… Bạch Dực Nhữ sở hữu nét đẹp ngọt ngào kiểu Nhật - Hàn, với đôi mắt to tròn và nụ cười đặc biệt dễ tạo thiện cảm.

Một số khán giả nhận xét đường nét khuôn mặt của cô giống Triệu Lệ Dĩnh thời kỳ đầu. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, đôi mắt to tròn của Bạch Dực Nhữ đúng chuẩn “gu” của Huỳnh Hiểu Minh bấy lâu nay, khi cả vợ cũ Angelababy và bạn gái cũ Diệp Kha của anh đều có nét đẹp kiểu này.

Bạch Dực Nhữ ra mắt năm 2022 với bộ phim cổ trang “Hệ thống chi hoàng hậu dưỡng thành ký”. Năm 2024, cô đóng vai học sinh trung học trong bộ phim thanh xuân “Tuổi trẻ đón gió”.

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí - Ảnh 3Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí - Ảnh 4

Trong năm 2025, Bạch Dực Nhữ có 3 bộ phim đã phát sóng thuộc các thể loại khác nhau - “Tựa gấm”, “Quý nữ”, “Những ngày làm cảnh sát”. Dù mới hoạt động được 3 năm, Bạch Dực Nhữ đã thử sức ở nhiều thể loại: cổ trang quyền mưu, ngôn tình, thanh xuân hiện đại, hình sự…

Với những nền tảng này, sau khi ký hợp đồng với công ty của Huỳnh Hiểu Minh, Bạch Dực Nhữ được kỳ vọng sẽ trở thành là “át chủ bài tiềm năng” trong tay Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy vậy, các vai diễn đầu tay của Bạch Dực Nhữ chưa thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ, cô vẫn cần một vai diễn, tác phẩm bùng nổ để được biết đến nhiều hơn.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Chủ đề tái hợp bất ngờ bùng lên sau khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải bài viết đặc biệt nhắc đến Angelababy.

