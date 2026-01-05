Sức hút và tầm ảnh hưởng 'khủng' của Lưu Vũ Ninh sau 10 năm làm nghề

Trước lưu lượng truy cập khổng lồ, máy chủ của nền tảng bán vé liên tục sập. Nhiều người thậm chí còn chưa kịp thấy giao diện thanh toán đã bị đẩy thẳng sang trang “đăng ký khi hết hàng”.

Vào ngày 30.12.2025, hơn 500.000 người truy cập cùng lúc trên hệ thống để “săn” vé concert ở Thành Đô (Trung Quốc) của Lưu Vũ Ninh. Chỉ trong vòng 0,6 giây, toàn bộ khoảng 24.000 vé đã bán hết.

Cũng trong ngày hôm đó, các đài truyền hình CCTV, Giang Tô, Bắc Kinh cùng nhiều nền tảng truyền thông lớn lần lượt công bố đội hình nghệ sĩ trong chương trình gala đón năm mới, và tên của Lưu Vũ Ninh xuất hiện trong nhiều danh sách đình đám.

Tối 31.12, anh cần “dịch chuyển tức thời” khi cùng lúc tham gia 3 sự kiện ở những địa điểm khác nhau.

Cộng đồng fan chứng minh sự lớn mạnh bằng cách chi tiền cho concert, các nền tảng ưu ái với sự xuất hiện trên khung giờ vàng… Lưu Vũ Ninh thực sự đang chiếm lĩnh thị trường biểu diễn và đạt tới đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2014, Lưu Vũ Ninh lập nhóm Modern Brothers tại phố cổ Đan Đông, dựng điện thoại livestream trong gió lạnh. Từ vài người xem lác đác, đến khi ca khúc “Nói thật” bùng nổ mạng xã hội đã đưa anh từ đường phố bước lên sân khấu lớn hơn.

Năm 2018, Lưu Vũ Ninh quyết định bỏ hoàn toàn việc livestream đường phố để dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh. Điều này từng khiến nhiều fan cũ khó hiểu, những nghi ngờ chưa bao giờ dứt.

Sau khi bộ phim “Nhất niệm quan sơn” lên sóng, tạo hình cổ trang và diễn xuất của anh bị chỉ trích dữ dội. Đối mặt với mác “nam thần cổ trang xấu nhất màn ảnh”, Lưu Vũ Ninh không biện minh quá nhiều trước công chúng.

Trong quá trình quay “Khom lưng” và “Thư quyển nhất mộng”, Lưu Vũ Ninh dồn toàn bộ tâm sức để mài giũa diễn xuất. Trong “Khom lưng”, để thể hiện trạng thái hấp hối lúc bị “vạn tiễn xuyên tâm” của nhân vật, nam diễn viên 3 ngày liền chỉ ăn đồ lỏng.

Sự cố gắng, kiên trì của Lưu Vũ Ninh được tiền bối Tần Hải Lộ nhìn thấy. Khi hợp tác trong “Hãy là ánh sáng của chính mình”, cô nhớ rằng Lưu Vũ Ninh từng lặng lẽ chờ ở phim trường từ 1-5 giờ sáng, không một lời phàn nàn.

Sự kiên nhẫn của Lưu Vũ Ninh cũng thể hiện trong một lời hứa kéo dài suốt 6 năm với fan. Năm 2020, concert ở Thành Đô của Lưu Vũ Ninh buộc phải hủy do dịch bệnh. Khi ấy, hơn 4.000 fan đã mua vé chọn giữ lại vé gốc thay vì hoàn tiền, tin rằng anh sẽ thực hiện lời hứa “tổ chức lại sau dịch”.

Buổi concert đến muộn này đã được thực hiện vào mùa hè 2025 tại Vũ Hán. Còn lời hứa với Thành Đô thì được hoàn thành vào ngày 30.12.2025 theo cách còn chấn động hơn. Hơn 4.000 vé gốc năm xưa được xác nhận còn hiệu lực, cuộc hẹn kéo dài 6 năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Mức độ xuất hiện dày đặc cùng các tác phẩm thành công đã định hình hình ảnh Lưu Vũ Ninh trong mắt công chúng.