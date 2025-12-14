Dự án phim 'Thư kích hồ điệp' và dàn sao gây tranh cãi khi lôi kéo các nghệ sĩ không tham gia dự án để phục vụ mục đích quảng bá.

Tranh cãi lớn nhất nổ ra khi Châu Kha Vũ đăng lại hình ảnh của Lưu Vũ Ninh tại sự kiện iQiyi Screaming, kèm phiên bản đã chỉnh sửa bằng filter. Điều đáng nói là sự kiện này đã kết thúc nhiều ngày trước đó. Trong khi đó, Lưu Vũ Ninh vốn được biết đến là nghệ sĩ không quá coi trọng việc chỉnh sửa hình ảnh, thường xuyên livestream mặt mộc để giao lưu với người hâm mộ. Việc Weibo hiển thị rõ ảnh trước và sau chỉnh sửa càng khiến chủ đề nhanh chóng leo thang thảo luận, làm dấy lên nghi vấn đây là hành động cố ý nhằm tạo nhiệt cho phim. Song song với đó, Trần Nghiên Hi cũng vướng tranh cãi khi liên tục xuất hiện trong các chủ đề gắn với Trần Hiểu - chồng cũ của cô. Một số bài viết liên quan đến phim “Thư kích hồ điệp” bị cho là cố tình “buộc chặt” tên tuổi Trần Nghiên Hi với Trần Hiểu, thậm chí có xu hướng giẫm đạp hình ảnh nam diễn viên này để làm nổi bật sức hút của dự án mới. Điều này khiến không ít khán giả bày tỏ sự khó chịu, cho rằng việc tận dụng mối quan hệ cũ để quảng bá là thiếu tinh tế.

Trước những diễn biến trên, dư luận chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng đây có thể chỉ là những tương tác cá nhân vô tình bị phóng đại trong thời điểm phim đang được chú ý. Bên còn lại đặt nghi vấn về một chiến lược PR có chủ đích, khi việc kéo tên các nghệ sĩ ngoài dự án vào thảo luận dễ tạo hiệu ứng lan truyền nhanh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng.

Đến thời điểm hiện tại, phía đoàn phim “Thư kích hồ điệp” vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tranh cãi. Tuy nhiên, câu chuyện lần này cho thấy khán giả ngày càng nhạy cảm với những chiêu thức truyền thông bị cho là quá đà. Trong bối cảnh bộ phim đã đạt được mức độ nhận diện nhất định, việc tiếp tục tạo nhiệt bằng các yếu tố bên lề có thể khiến công chúng đặt câu hỏi về giá trị nội dung thực sự, thay vì giúp tác phẩm ghi điểm một cách bền vững. Khi mới phát sóng, phim “Thư kích hồ điệp” từng gây tranh luận vì cách quảng bá tập trung dày đặc vào các cảnh hôn của cặp đôi chính Trần Nghiên Hi - Châu Kha Vũ. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim dần lấy lại thiện cảm từ một bộ phận khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình. Theo số liệu trên nền tảng Tencent, phim hiện đã chạm mốc khoảng 26.000 điểm nhiệt, cho thấy sức hút nhất định. Dù vậy, khi độ thảo luận đang tăng, những ồn ào bên lề lại khiến sự chú ý của công chúng chuyển hướng khỏi nội dung tác phẩm.

