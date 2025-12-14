Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài Phát Lộc, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, người tuổi Thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Thìn Thân Bán Hợp như hôm nay. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân, bạn có thể biến cho mọi nỗ lực của bạn tan thành mây khói vì sự bốc đồng nóng vội đó.

Ngũ hành Thổ Kim tương sinh, may mắn là ở bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn.

Con giáp tuổi Dần

Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, cục diện Tam Hợp, tuổi Dần có một ngày cực kỳ thuận lợi, báo hiệu sự thăng tiến vượt bậc về cả tài lộc lẫn sự nghiệp. Vận trình suôn sẻ, các mối quan hệ xã hội mở rộng và mang lại sự hỗ trợ quý giá. Đây là thời điểm vàng để Dần đạt được những thành tựu lớn trong công việc và đàm phán.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của bạn đang ở mức trên trung bình và có dấu hiệu tăng trưởng bền vững. Bên cạnh nguồn thu nhập chính ổn định, Dần nên cân nhắc việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính hữu hình, bất động sản hoặc các kênh tích lũy ổn định để củng cố lợi nhuận và tài sản dài hạn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, được Tam Hội quý nhân nâng bước nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi sáng rõ. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn có thể tích cực tham gia vào các dự án mới để có thêm nguồn thu nhập mới cho bản thân mình. Các nguồn thu từ các dự án mà bạn đã đầu tư cũng ổn định hơn rất nhiều, nhờ thế vấn đề tài chính của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tăng lên một cách rõ rệt hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!