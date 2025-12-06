Bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng, Trương Bá Chi ra hầu tòa

Trương Bá Chi thu hút sự chú ý từ truyền thông khi xuất hiện trước cổng tòa án Tối cao. Nữ diễn viên diện trang phục tối màu và đeo khẩu trang, kính râm che kín mặt. Cô đi cùng một người đàn ông lạ mặt, được cho là luật sư riêng.

Trương Bá Chi thu hút sự chú ý từ truyền thông khi xuất hiện trước cổng tòa án Tối cao. Nữ diễn viên diện trang phục tối màu và đeo khẩu trang, kính râm che kín mặt. Cô đi cùng một người đàn ông lạ mặt, được cho là luật sư riêng. Sau khi bước xuống từ xe hơi, Trương Bá Chi nhanh chóng tiến vào bên trong phiên tòa. Cô từ chối các câu hỏi từ truyền thông.

Trong phiên tòa, Trương Bá Chi cho biết trước khi đàm phán hợp đồng với nguyên đơn Dư Dục Hưng, cô đã có 13 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô hiểu rằng khi ký hợp đồng quản lý, điều cần cân nhắc không phải là tiền bạc mà là uy tín và sự tin tưởng. Nếu quản lý tốt, cô sẽ xem họ như người nhà. Diễn viên xác nhận trợ lý của cô là Châu Tĩnh Nghi đã làm việc cho cô từ thời còn ở công ty China Star. Sau này, Châu Tĩnh Nghi vẫn tiếp tục theo cô để giúp xử lý mọi công việc lớn nhỏ, bao gồm cả liên hệ nhận công việc.

Ngoài ra, Trương Bá Chi khai rằng vào năm 2011, cô đã mua một căn hộ tại tòa nhà Century Tower ở khu Mid-Levels, Hong Kong với giá 128 triệu HKD. Cô chỉ tham gia xem nhà, còn mọi việc khác đều giao cho Châu Tĩnh Nghi xử lý. Sau đó, Châu Tĩnh Nghi thông báo rằng nếu không thể thanh toán khoản tiền còn lại 40 triệu HKD, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, nữ diễn viên đã liên hệ cầu cứu hai người trong giới giải trí nhưng không thành công. Cuối cùng, cô đã liên lạc với Dư Dục Hưng. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc Dư Dục Hưng làm quản lý hay là cha đỡ đầu. Trương Bá Chi khẳng định cô chỉ có hai quản lý là Chu Vĩnh Long và bà Trần Lam. Trước đó, tại phiên tòa diễn ra hôm 3/12, Dư Dục Hưng cho biết vào năm 2011, Trương Bá Chi chịu ảnh hưởng từ vụ ly hôn và tới xin ông tư vấn. Đến tháng 7/2011, cô đề nghị ông làm quản lý cho mình. Theo nội dung đơn kiện, Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi đã ký một hợp đồng quản lý độc quyền thời hạn 8 năm vào tháng 7/2011. Dư Dục Hưng trả trước 40 triệu HKD tiền thù lao và yêu cầu Trương Bá Chi đóng 4 bộ phim theo chỉ định. Đến tháng 5/2012, hai bên tiếp tục ký hợp đồng đóng thêm 2 phim. Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã không thực hiện các hợp đồng phim và vi phạm hợp đồng quản lý, khiến quản lý và công ty chịu thiệt hại. Phía nguyên đơn yêu cầu Trương Bá Chi bồi thường ít nhất 12,76 triệu HKD và công khai báo cáo thu nhập từ tháng 5/2015 - 7/2019.

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ Trương Bá Chi thời gian qua tích cực tham gia show truyền hình hay các sự kiện giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quan-ly-cu-to-vi-pham-hop-ong-truong-ba-chi-ra-hau-toa-748065.html