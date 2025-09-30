Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Sao quốc tế 30/09/2025 08:15

Đạo diễn Vương Tinh mới đây gây chú ý khi chia sẻ về diễn viên Trương Bá Chi. Ông không tiếc lời khen ngợi cô là “diễn viên thiên tài”, có khả năng nhập vai nhanh chóng mà không cần nhiều thời gian chuẩn bị, lại dễ dàng thể hiện đa dạng vai diễn.

Theo Vương Tinh, tài năng diễn xuất của Trương Bá Chi đã được người trong ngành công nhận từ lâu. Cô gần như không cần luyện tập nhiều nhưng vẫn có thể mang đến những màn trình diễn cảm xúc, điều mà ít diễn viên làm được. Vương Tinh tiết lộ Trương Bá Chi có lần đang nghe điện thoại, nhưng khi nghe đạo diễn nhắc “Chuẩn bị quay, đừng nói nữa”, liền lập tức nhập vai, dễ dàng rơi nước mắt theo cảm xúc nhân vật.

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định? - Ảnh 1

Tuy nhiên, Vương Tinh cho hay vì sức khỏe không tốt, Trương Bá Chi vài năm trở lại đây dần rút lui khỏi màn ảnh, chuyển hướng sang các chương trình giải trí và hoạt động thương mại. Nữ diễn viên thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe và từng phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Về việc Trương Bá Chi ít đóng phim trong những năm gần đây, Vương Tinh nói: “Có lẽ cô ấy cảm thấy đóng phim quá vất vả, hơn nữa còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc ba con trai". Đạo diễn cho biết công việc quay phim rất tốn thời gian, có khi một ngày phải làm việc 15-16 tiếng, trong khi sức khỏe Trương Bá Chi không thích hợp với cường độ làm việc cao. Vì thế, thời gian qua, cô ưu tiên các hoạt động thương mại, quảng cáo - vừa dễ kiếm tiền hơn, vừa đỡ vất vả.

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định? - Ảnh 2

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Tuy nhiên, Vương Tinh tiết lộ tuổi thơ của Trương Bá Chi không mấy êm đềm. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.

Sau khi trở về Hong Kong, nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô mới dần được chú ý. Năm 24 tuổi, Trương Bá Chi giành giải Ảnh hậu tại Kim Tượng Hong Kong lần thứ 23 với bộ phim Vong Bất Liễu. Ngoài ra, người đẹp tiếp tục để lại dấu ấn với loạt tác phẩm như Tinh Nguyện, Hỷ Kịch Chi Vương, Đại Chỉ Lão...

Dù không còn là vợ chồng, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều cư xử văn minh, nỗ lực mang lại cho các con cuộc sống tốt nhất. Sau gần 10 năm sống chủ yếu cùng mẹ và các em, gần đây, Lucas xuất hiện thường xuyên hơn bên bố. 

