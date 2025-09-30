Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2025: Lập kỷ lục mới vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng

Đời sống 30/09/2025 09:08

Hôm nay, ngày 30/9/2025 giá vàng thế giới lao lên hàng chục USD/ounce khi thị trường lo ngại Chính phủ Mỹ có thể dừng hoạt động, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng. Trong nước, vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, lên 135,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 137,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá mua lên 135,3 triệu đồng, bán ra lên 137,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 134,8 triệu đồng, bán ra 137,3 triệu đồng… Vàng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu tháng 9, vàng miếng SJC đã tăng 4,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng 800.000 - 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 130,8 triệu đồng, bán ra 133,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 130,7 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 129,9 triệu đồng, bán ra 132,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2025: Lập kỷ lục mới vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đạt mức 3.831 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 3.760 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục mới trong 14 năm qua khi nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên do chính phủ Mỹ có thể đóng cửa trong vài ngày tới. Nguyên nhân chính là ngân sách hoạt động chỉ được cấp đến giữa tháng 11/2025 và dự luật chi tiêu ngắn hạn phải được Quốc hội thông qua trước ngày 1-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tình hình nóng lên bằng cách đe dọa "sa thải vĩnh viễn" những nhân viên "không thiết yếu" trong trường hợp chính phủ đóng cửa, phá vỡ tiền lệ - thường cho phép nhân viên nghỉ việc tạm thời quay trở lại sau khi ngân sách được nối lại.

Theo giới phân tích, giá vàng gia tăng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước biến động tại Mỹ, nơi mà việc đóng cửa chính phủ có thể ảnh hưởng đến hàng triệu nhân viên liên bang và các dịch vụ công cộng thiết yếu.

Tuy vậy, các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm nay để thảo luận về dự luật chi tiêu ngắn hạn trước thời hạn nhằm tránh việc đóng cửa hoạt động chính phủ.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2025: Vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, tiến gần mức kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2025: Vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, tiến gần mức kỷ lục

Hôm nay, ngày 29/9/2025, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 133,5 – 135,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ.

