Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Girl do Thư Kỳ làm đạo diễn là một trong 14 bộ phim châu Á lọt đề cử tại LHP Busan. Ngoài ra, cô còn có một bộ phim tham gia tranh giải tại LHP Busan 2025 là A Wild Time. Với bộ phim này, cô tranh giải Diễn viên xuất sắc.

Mới đây, lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan lần thứ 30 diễn ra tại Busan Cinema Center ở thành phố Busan (Hàn Quốc). Ban tổ chức đã chọn ra được những cái tên xứng đáng nhất cho tất cả hạng mục. Trong đó, ở giải Đạo diễn xuất sắc, chiến thắng đã thuộc về Thư Kỳ.

Với giải Đạo diễn xuất sắc, Thư Kỳ trở thành nữ đạo diễn Trung Quốc đầu tiên có được chiến thắng này. Xuất hiện trên sân khấu trao giải với hình ảnh gợi cảm và thanh lịch, Thư Kỳ gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp, người hâm mộ và đặc biệt là ông xã Phùng Đức Luân. Cô nói: "Cảm ơn người chồng luôn bao dung với tôi. Anh ấy cưới phải người phụ nữ không thường xuyên nấu ăn ở nhà".

Thư Kỳ cũng nhắn nhủ tới những người phụ nữ dám theo đuổi và xây dựng ước mơ: "Mong các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Không ít diễn viên đã thử chuyển hướng sang làm đạo diễn, nhưng để thành công ngay từ tác phẩm đầu tay là điều hiếm thấy. Với Thư Kỳ, lợi thế lớn nhất chính là hơn 20 năm đứng trước ống kính. Cô hiểu sự mong manh của cảm xúc diễn viên, hiểu ánh mắt nào có thể thay vạn lời thoại, hiểu thế nào là một cảnh quay có thể đi vào trái tim khán giả.

Điều đáng nói là Thư Kỳ không chọn con đường dễ dàng với những bộ phim giải trí thương mại. “Girl” là tác phẩm giàu tính cá nhân, mang hơi thở nghệ thuật và đòi hỏi sự nhẫn nại của người xem. Thắng lợi ở Busan cho thấy cô không chỉ thành công trong việc “làm đạo diễn”, mà còn dám khẳng định mình là một đạo diễn có tầm nhìn.

Ở đây, sự khác biệt không nằm ở việc Thư Kỳ có bao nhiêu kinh nghiệm làm phim, mà nằm ở cách cô dám kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ mới. Đó chính là điều khiến giới phê bình quốc tế đánh giá cao.

Thư Kỳ từng được ca ngợi là “nữ thần” của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ được phong độ sắc vóc, trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang quốc tế săn đón. Nhưng giờ đây, danh hiệu ấy đã được bổ sung thêm một tầm vóc khác: người kể chuyện bằng điện ảnh.

Giải thưởng tại Busan không chỉ khẳng định tài năng của Thư Kỳ, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ nữ đạo diễn châu Á dám bước qua định kiến, dám chọn con đường nghệ thuật. Câu chuyện của cô giống như một vòng cung: bắt đầu từ những cảnh nóng gây tranh cãi, đi qua hàng loạt vai diễn được công nhận, để rồi giờ đây trở thành một tiếng nói sáng giá phía sau máy quay