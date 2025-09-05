Thư Kỳ ra mắt phim ở Liên hoan phim Venice, nhận cơn mưa lời khen vì lý do này

Phim dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 tại cảng Cơ Long. Nhân vật Lâm Tiểu Lệ là cô bé lớn lên trong nghèo khó, luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ, người tự do, bất chấp ánh nhìn phán xét của xã hội. Tuy nhiên, mong muốn của Tiểu Lệ vô tình chạm đến vết thương cũ của mẹ cô - A Quyên - người từng có những ước mơ tươi đẹp nhưng bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập. Các nhân vật trong phim như những mảnh gương soi rọi nỗi đau của nhau nhưng chẳng ai có thể hàn gắn.

Theo Thư Kỳ, sau gần 30 năm gắn bó nghề diễn, cô luôn theo đuổi đam mê kể những câu chuyện bằng hình ảnh, nhiều lần được mời làm giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế. Quá trình thẩm định những tác phẩm đã khơi dậy trong cô mong muốn sáng tạo, thôi thúc Thư Kỳ viết kịch bản cho bộ phim đầu tay. Người đẹp hy vọng tác phẩm được khán giả đón nhận, đồng cảm.

Thư Kỳ cho biết cô bắt đầu viết kịch bản phim Girl từ 10 năm trước, nhưng phải đến năm 2023 mới hoàn tất, sau khi được truyền cảm hứng trong thời gian làm giám khảo tại Liên hoan phim Venice.

Sau khi công chiếu tại Liên hoan phim Venice, Girl nhận cơn mưa lời khen và một số góp ý từ truyền thông quốc tế.

Theo Loud and Clear, Girl là câu chuyện trưởng thành mạnh mẽ, với cách kể tinh tế, diễn xuất giàu sắc thái và sự khai thác tận cùng những vết rạn trong một gia đình, khiến phim chạm sâu vào bản chất của con người.

Trung tâm của câu chuyện là Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh), cô bé đang chật vật đối diện với gia đình tan vỡ. Người cha nghiện rượu và người mẹ bạo hành ngày ngày dằn vặt nhau.

Lối thoát duy nhất của Tiểu Lệ là trốn vào kho hàng bỏ hoang để vẽ truyện tranh cho đến khi cô bé tìm thấy niềm an ủi hiếm hoi nơi tình bạn mới với một học sinh chuyển trường - người giúp cô nhận ra giá trị của bản thân và cách tự bộc lộ mình.

Dù đôi lúc Girl đi theo những chủ đề khá quen thuộc và có phần dễ đoán, Thư Kỳ biết cách gọt giũa để không có cảnh nào trở nên thừa thãi. Mỗi chi tiết đều góp phần khắc họa hành trình trưởng thành của nhân vật chính.

Nhịp phim chậm rãi đòi hỏi khán giả kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn ấy được đền đáp bằng chiều sâu trong cảm xúc và trải nghiệm.

Cốt lõi của Girl nằm ở sự đối lập giữa hai thế giới của một đứa trẻ: một bên là gia đình đầy đau khổ, bạo lực và thiếu vắng niềm vui; một bên là tình bạn mở ra hy vọng và sự khám phá bản ngã. Mẹ cô bé phớt lờ nỗi đau con gái, còn người cha bạo lực để lại những ám ảnh triền miên. Câu chuyện có vẻ u ám, nhưng chính tuổi thơ đầy vết nứt ấy lại trở thành nền tảng cho một thông điệp lớn hơn.

Kịch bản của Thư Kỳ cho thấy cái nhìn sắc sảo về sự méo mó trong cấu trúc gia đình, buộc một đứa trẻ phải mang cái nhìn của người trưởng thành quá sớm. Tuy nhiên, phần khai thác mối quan hệ của cha mẹ Tiểu Lệ lại thiếu chiều sâu. Dù Khưu Trạch và 9m88 cố gắng với vai diễn, họ vẫn không thể vượt qua cái bóng quá rõ nét của nhân vật chính.

Điểm sáng khác của Girl là phong cách hình ảnh ấn tượng. Thư Kỳ chọn từng khung hình chuẩn xác, ngôn ngữ điện ảnh rõ ràng, giúp các tầng ý nghĩa hiện lên trọn vẹn.

Cô kiên nhẫn với những cảnh thiết lập bối cảnh, không để nhịp kể vội vàng làm mất đi không khí - điều mà nhiều đạo diễn mới thường mắc phải.

Tờ Variety khen ngợi cảm giác chân thực của những năm 1980 trong Girl cũng như "bản năng kể chuyện" của Thư Kỳ, nhưng đồng thời nhận xét phim "vấp tại những khoảnh khắc then chốt", đặc biệt là cách sử dụng hồi tưởng nhân vật.