Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 21/10/2025: Tuất đổi vận lên hương, Dần từ nghèo hóa giàu, Dậu may mắn đủ đường

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, con giáp này cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm có thực sự đúng đắn hay không.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, cả hai luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Tuổi Dậu vốn rất kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Con giáp này có thể đang tự cô lập bản thân bởi thói kiêu ngạo của chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bước vào tháng mới với nguồn năng lượng dôi đào, có sự phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện. Vận khí của con giáp này có sự tăng tiến rõ rệt. Bản mệnh cản nhận được sự thay đổi tích cực này. Mọi kế hoạch, dự định lớn ấp ủ bấy lâu nay đều có cơ hội dược triển khai và đạt kết quả tốt. Cơ hội nhận khoản tiền thưởng lớn, tăng lương, thăng chức đang ở ngay trước mắt.

Tuổi Dần cần phát huy tối đa tinh thần táo bạo, dám nghĩ dám làm, không chần chừ khi đối mặt với thử thách. Đây chính là cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng.

Vận may tài chính song hành cùng sự nghiệp, nguồn thu nhập tăng vọt, các khoản đầu tư phụ trước đây sinh lời đáng kể, giúp cuộc sống của người tuổi Dần đại cát đại lợi. Dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng bản mệnh vẫn cần kiểm soát cái tôi, tránh đầu tư theo cảm hứng nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!