Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Lúc đó, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền bất ngờ hỏi Thư Kỳ: “Em có muốn làm đạo diễn không?”.

Thư Kỳ quyết định chuyển hướng làm đạo diễn phim từ cuộc trò chuyện với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền vào năm 2011. Thư Kỳ nhớ lại: “Khoảng năm 2011, tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng với nghề diễn. Tôi luôn cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong một khung vai cố định, không biết nên làm gì tiếp theo. Khi đó, trong các phim thương mại tôi đóng chủ yếu là vai diễn phụ nữ quyến rũ hoặc linh hoạt, đáng yêu. Phản ứng của khán giả rất tốt, nhưng bản thân tôi luôn thấy thiếu một điều gì đó”.

Nữ diễn viên sững sờ, không kịp phản ứng. Nhưng đạo diễn Hầu nói thêm: “Không thử thì sao biết được?”. Chính câu nói này là hạt giống khiến Thư Kỳ đưa ra quyết định táo bạo trong sự nghiệp.

Bộ phim đầu tay do Thư Kỳ làm đạo diễn mang tên “Girl” (Cô gái) đã lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice lần thứ 82 (2025) và sẽ có buổi công chiếu toàn cầu.

Ngay tác phẩm đầu tay Thư Kỳ đảm nhận vai trò đạo diễn, cô đã có cơ hội bước lên sân khấu của một trong những liên hoan phim hàng đầu thế giới.

Thư Kỳ chia sẻ thêm, ban đầu cô rất bất ngờ với đề nghị của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Vì trong mắt cô, đạo diễn là người phải biết quán xuyến mọi chuyện từ hiểu kịch bản, máy quay, và phải biết cách điều phối diễn viên. Thư Kỳ là một diễn viên nên cô nghĩ mình không thể làm được điều đó.

Nhưng đạo diễn Hầu đã khuyên Thư Kỳ một cách chân thành: “Mọi chuyện đều bắt đầu từ “không biết”. Em đã diễn xuất nhiều năm, làm việc với rất nhiều đạo diễn, trong lòng em chắc chắn cũng có ý tưởng riêng. Không thử thì sao có thể biết mình làm được hay không?”.

Lời khuyên của đàn anh đã khiến sự rụt rè, bối rối của Thư Kỳ biến thành sự hứng thú, tò mò. Kể từ đó, cô âm thầm chuẩn bị vốn liếng cho bản thân.

Trên phim trường, Thư Kỳ quan sát nhiều hơn đến công việc của đạo diễn như việc thảo luận kịch bản, góc quay và ghi chép lại. Khi được Thư Kỳ hỏi về cách làm việc, các đạo diễn cũng tích cực chia sẻ với cô.

Mỹ nhân sinh năm 1976 cho biết, quá trình tích lũy kinh nghiệm để trở thành đạo diễn của cô kéo dài gần 10 năm. Phải đến năm 2023, Thư Kỳ mới cảm thấy bản thân đã “chuẩn bị đủ” và thực hiện dự án phim đầu tay “Girl” với tư cách đạo diễn.

Thư Kỳ chia sẻ, bộ phim của cô được tạo ra sau quá trình quan sát lâu dài về sự trưởng thành của phụ nữ. Thư Kỳ không chọn diễn viên nổi tiếng đóng vai chính mà giao vai cho một gương mặt mới.