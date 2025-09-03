Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Sao quốc tế 03/09/2025 15:25

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Thư Kỳ lần đầu tiên chia sẻ về lý do chuyển hướng làm đạo diễn phim.

Thư Kỳ quyết định chuyển hướng làm đạo diễn phim từ cuộc trò chuyện với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền vào năm 2011. Thư Kỳ nhớ lại: “Khoảng năm 2011, tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng với nghề diễn. Tôi luôn cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong một khung vai cố định, không biết nên làm gì tiếp theo. Khi đó, trong các phim thương mại tôi đóng chủ yếu là vai diễn phụ nữ quyến rũ hoặc linh hoạt, đáng yêu. Phản ứng của khán giả rất tốt, nhưng bản thân tôi luôn thấy thiếu một điều gì đó”.

Lúc đó, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền bất ngờ hỏi Thư Kỳ: “Em có muốn làm đạo diễn không?”.

Nữ diễn viên sững sờ, không kịp phản ứng. Nhưng đạo diễn Hầu nói thêm: “Không thử thì sao biết được?”. Chính câu nói này là hạt giống khiến Thư Kỳ đưa ra quyết định táo bạo trong sự nghiệp.

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl' - Ảnh 1

Bộ phim đầu tay do Thư Kỳ làm đạo diễn mang tên “Girl” (Cô gái) đã lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice lần thứ 82 (2025) và sẽ có buổi công chiếu toàn cầu.

Ngay tác phẩm đầu tay Thư Kỳ đảm nhận vai trò đạo diễn, cô đã có cơ hội bước lên sân khấu của một trong những liên hoan phim hàng đầu thế giới.

Thư Kỳ chia sẻ thêm, ban đầu cô rất bất ngờ với đề nghị của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Vì trong mắt cô, đạo diễn là người phải biết quán xuyến mọi chuyện từ hiểu kịch bản, máy quay, và phải biết cách điều phối diễn viên. Thư Kỳ là một diễn viên nên cô nghĩ mình không thể làm được điều đó.

Nhưng đạo diễn Hầu đã khuyên Thư Kỳ một cách chân thành: “Mọi chuyện đều bắt đầu từ “không biết”. Em đã diễn xuất nhiều năm, làm việc với rất nhiều đạo diễn, trong lòng em chắc chắn cũng có ý tưởng riêng. Không thử thì sao có thể biết mình làm được hay không?”.

Lời khuyên của đàn anh đã khiến sự rụt rè, bối rối của Thư Kỳ biến thành sự hứng thú, tò mò. Kể từ đó, cô âm thầm chuẩn bị vốn liếng cho bản thân.

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl' - Ảnh 2

Trên phim trường, Thư Kỳ quan sát nhiều hơn đến công việc của đạo diễn như việc thảo luận kịch bản, góc quay và ghi chép lại. Khi được Thư Kỳ hỏi về cách làm việc, các đạo diễn cũng tích cực chia sẻ với cô.

Mỹ nhân sinh năm 1976 cho biết, quá trình tích lũy kinh nghiệm để trở thành đạo diễn của cô kéo dài gần 10 năm. Phải đến năm 2023, Thư Kỳ mới cảm thấy bản thân đã “chuẩn bị đủ” và thực hiện dự án phim đầu tay “Girl” với tư cách đạo diễn.

Thư Kỳ chia sẻ, bộ phim của cô được tạo ra sau quá trình quan sát lâu dài về sự trưởng thành của phụ nữ. Thư Kỳ không chọn diễn viên nổi tiếng đóng vai chính mà giao vai cho một gương mặt mới.

 

Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025

Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025

Liên hoan phim Venice đã chính thức công bố danh sách phim tham dự mùa thứ 82, quy tụ dàn tên tuổi đình đám sẽ cùng tranh tài cho giải thưởng cao quý Sư tử Vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025

Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025

Thư Kỳ được khen là nữ hoàng thảm đỏ tại LHP Cannes, nhan sắc U50 áp đảo sao nữ khác

Thư Kỳ được khen là nữ hoàng thảm đỏ tại LHP Cannes, nhan sắc U50 áp đảo sao nữ khác

Thư Kỳ 'gây sốc' khi lộ mặt mộc với nếp nhăn rõ rệt, nhưng dân tình vẫn khen vì điều này

Thư Kỳ 'gây sốc' khi lộ mặt mộc với nếp nhăn rõ rệt, nhưng dân tình vẫn khen vì điều này

'Nữ thần gợi cảm không tuổi' Thư Kỳ đón sinh nhật bên chồng, tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 29 năm không sinh con

'Nữ thần gợi cảm không tuổi' Thư Kỳ đón sinh nhật bên chồng, tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 29 năm không sinh con

Thư Kỳ mặc xuyên thấu không có đối thủ, khí chất mặn mà sao trẻ khó bì kịp

Thư Kỳ mặc xuyên thấu không có đối thủ, khí chất mặn mà sao trẻ khó bì kịp

Thư Kỳ tiết lộ bức ảnh 'gây sốc' khi quay phim kinh dị

Thư Kỳ tiết lộ bức ảnh 'gây sốc' khi quay phim kinh dị

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Hậu trường 4 giờ 8 phút trước
NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 4 giờ 31 phút trước
Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Làm đẹp 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất