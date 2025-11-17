Tử vi 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), 3 con giáp đánh bay vận xui, Tài Lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, Phú Quý Vinh Hoa suốt tháng

Tâm linh - Tử vi 17/11/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, Tài Lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, Phú Quý Vinh Hoa suốt tháng trong 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), tuổi Dậu đón nhận tin vui trong sự nghiệp của mình. Điều này chứng tỏ con giáp này đang làm đã đi đúng hướng, cần tiếp tục phát huy cơ hội này thật tốt bằng khả năng của mình. Sức sáng tạo của bản mệnh đang trở nên dồi dào hơn bao giờ hết.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), 3 con giáp đánh bay vận xui, Tài Lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, Phú Quý Vinh Hoa suốt tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này cũng tốt để con giáp này tiến hành các việc quan trọng như xuất hành, khai trương, cưới hỏi, sữa chữa… Nếu đã có dự định thì có thể chọn giờ đẹp để tiến hành sẽ thu được kết quả ngoài mong đợi. Lại thêm quý nhân tam hợp nâng đỡ nên vận trình của tuổi Dậu càng trôi chảy hơn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều bước tiến đáng kể trong công việc. Ở thời điểm này bạn kiểm soát mọi việc rất tốt. Con giáp này giải quyết những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng, như có quý nhân giúp đỡ vậy.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), 3 con giáp đánh bay vận xui, Tài Lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, Phú Quý Vinh Hoa suốt tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao cũng đang rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui nhờ Hỏa sinh Thổ. Bản mệnh có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết. Các cặp đôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), tuổi Thân có cơ hội tài lộc rất rõ ràng. Người làm công ăn lương hài lòng với mức thu nhập ổn định. Có điềm báo được thưởng hoặc chia hoa hồng trong các dự án đầu tư nên tài khoản tăng lên, có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (17/11 - 19/11), 3 con giáp đánh bay vận xui, Tài Lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, Phú Quý Vinh Hoa suốt tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày bán hợp, vận trình tình cảm của tuổi Thân rất ổn định, con giáp này không có gì phải lo lắng. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

