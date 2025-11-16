Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Một tài xế taxi say rượu đã tông tử vong 11 người, trong đó có bốn trẻ vị thành niên, vào tối ngày 8/11, tại khu phố La Sierra, phía nam Bogotá, Colombia. Tài xế được xác định là Eduardo Chalá, 56 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường và bị đưa đến cơ quan tư pháp.
Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

