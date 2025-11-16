Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Vào ngày 11/11, một đoạn lớn của Cầu lớn Hồng Kỳ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã sụp xuống sông Zumuzu. Cây cầu có tổng chiều dài 758 mét, nhịp chính dài 220 mét và chiều cao trụ cầu chính là 172 mét. Cầu đã hoàn thành và thông xe vào tháng 1/2025.

