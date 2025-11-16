Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đi xe đạp ở Salinas, California, Mỹ, biến thành quả cầu lửa sau khi va chạm với bình xăng của xe ô tô đang lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h25 ngày 30/10 gần ngã tư đường North Main và đường Harden Parkway.
Video 1 giờ 59 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

