Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ.

Con giáp tuổi Ngọ

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), nhị hợp nâng đỡ cho việc đầu tư, làm ăn của tuổi Ngọ. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ con giáp này, nhất là khi khó khăn xảy đến.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, con giáp này luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Con giáp này luôn muốn mình là bạn bè của con thay vì là bề trên.

Con giáp tuổi Dậu

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), quý nhân Tam Hội xuất hiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu bước lên một nấc thang mới. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn độ mệnh, những tiềm năng của bạn dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Bạn nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần bạn rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!