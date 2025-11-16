Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Đời sống 16/11/2025 16:31

Ngày 16/11, một chiếc xe ô tô cháy trong khu vực đỗ xe của chung cư Hoàng Anh River View, phường An Khánh. Ngọn lửa lan sang một xe ô tô 7 chỗ khác bên cạnh gây hư hỏng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/11, Công an phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh làm việc với chủ chiếc xe 5 chỗ đậu trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View (đường Nguyễn Văn Hưởng) bị bốc cháy trơ khung đồng thời trích xuất camera xung quanh khu vực để xác định rõ nguyên nhân.

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ô tô - Ảnh: VietNamNet

Trước đó vào trưa cùng ngày, cư dân sống tại chung cư trên phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu Nissan đang dừng đậu bên trong khuôn viên chung cư bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Bên cạnh chiếc xe này có nhiều xe ô tô khác đang dừng đậu. Một số tài xế đã di dời các phương tiện gần vụ cháy để chống cháy lan.

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM - Ảnh 2
Ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe và lan sang đuôi chiếc xe 7 chỗ đang đậu kế bên, nhiều tiếng nổ phát ra trong đám cháy. Bảo vệ và cư dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Bước đầu xác định, tài xế điều khiển xe 5 chỗ làm nghề giao hàng công nghệ. Buổi trưa tài xế đậu xe ở đây và về căn hộ của mình nghỉ ngơi thì xe bốc cháy.

