Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 16/11/2025 giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 16/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sau một tuần chỉ còn lãi 600.000 đồng một lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng đến 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 146,5 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng. Nếu người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần sẽ có lời được 700.000 đồng do chênh lệch giá mua bán là 2,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu sau một tuần sẽ bị lỗ. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 147,8 triệu đồng, bán ra 150,8 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng giảm cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước. Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang. Với quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, giá vàng cũng sẽ chịu áp lực đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực bị bán mạnh trong tuần qua nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

