Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 16/11/2025 11:03

Hôm nay, ngày 16/11/2025 giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 16/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sau một tuần chỉ còn lãi 600.000 đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng đến 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 146,5 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng. Nếu người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần sẽ có lời được 700.000 đồng do chênh lệch giá mua bán là 2,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu sau một tuần sẽ bị lỗ. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 147,8 triệu đồng, bán ra 150,8 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng giảm cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Với quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, giá vàng cũng sẽ chịu áp lực đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực bị bán mạnh trong tuần qua nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Hôm nay, ngày 15/11/2025 giá vàng thế giới đồng loạt giảm khi làn sóng bán ra của nhà đầu tư vẫn tiếp diễn. Từ đó kéo theo vàng trong nước giảm mạnh, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Thế giới 2 giờ 18 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường