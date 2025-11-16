Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Đời sống 16/11/2025 10:01

Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện 1 bộ hài cốt chưa rõ lai lịch tại khu vực ao cá thuộc thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Theo thông tin từ VTC News, Công an xã Tứ Kỳ (Hải Phòng), kết quả khám nghiệm bộ xương mà người dân phát hiện dưới lớp bùn ao cá là nữ giới, khoảng 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m, thời gian phân hủy khoảng 10 năm.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân cung cấp thông tin về các trường hợp mất tích trùng khớp đặc điểm nêu trên hoặc nghi vấn liên quan, để hỗ trợ xác minh danh tính nạn nhân.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết một người dân đã phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn tại ao cá ở thôn Mạc Xá.

Cụ thể, sáng 13/11, anh H.Đ.H. (SN 1970) bơm nước ao cá thuê của Trại Cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương. Khi bùn được đẩy sang góc ao, anh phát hiện một bộ xương người nằm sâu dưới lớp bùn.

Ao cá thuê của anh H. hàng năm đều bơm 2 lần, nhưng trước đây do bùn ở góc ao nhiều nên không phát hiện bộ xương.

Từ đầu năm nay anh H. đặt máy sục khí ở gần góc ao nên bùn khu vực này dạt đi, làm lộ bộ xương, mới đây khi anh hút cạn nước thì phát hiện và báo chính quyền.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và công an xã đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng khám nghiệm, đưa bộ xương lên bờ để phục vụ điều tra nguyên nhân và xác định danh tính.

