Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Đời sống 16/11/2025 05:10

Ngày 15/11, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 15/11, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, sáng 14-11, bà L.H.Q (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP HCM) đến nhà Phúc mượn cây gậy để đập con rắn trong vườn nhà. Thấy bà Q. đeo lắc vàng, bông tai vàng nên Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.

Phúc đã dùng gậy đập bà Q. bất tỉnh, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó, Phúc cướp trang sức của bà Q. đem về nhà giấu rồi chạy xe máy mang dao đi vứt, mang vàng đi bán cách nhà 10 km.

Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, Phúc thản nhiên lấy xe máy đi thăm người thân, khi về nhà thì bị công an bắt giữ. 

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM - Ảnh 1
Khu vực nhà nạn nhân L.H.Q., nơi xảy ra vụ giết người, cướp vàng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet sáng 14-11, chị L.N.H (SN 1990, con bà Q.) gọi điện về nhà nhờ mẹ trả tiền cho shipper thì con chị nói không thấy bà ngoại đâu.

Thấy bất an, chị H. về nhà sớm hơn thường lệ thì thấy mẹ mình tử vong ngoài vườn với nhiều vết thương. Xem lại camera an ninh, chị thấy mẹ ra vườn, sau đó có người đàn ông cũng ra theo.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc bắt giữ Phúc. Được biết, Nguyễn Hữu Phúc có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
