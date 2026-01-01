Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Quả sung và lá của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu.

Quả sung là quả của cây sung, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), có hình dáng giống như giọt nước, có kích thước bằng ngón tay của bạn. Thịt quả màu hồng, có vị ngọt nhẹ đặc trưng, mềm, dai và có hạt hơi giòn, ăn được. Quả sung tươi rất mỏng và dễ hỏng nên thường được phơi khô để bảo quản. Điều này tạo ra một loại trái cây sấy khô ngọt ngào và bổ dưỡng, có thể thưởng thức quanh năm. Có nhiều loại quả sung, tất cả đều khác nhau về màu sắc và kết cấu. Đặc điểm độc đáo của chúng là một lỗ nhỏ giống như nụ được gọi là ostiole ở đầu giúp quả phát triển. Vị ngọt tự nhiên của chúng có nghĩa là, trước thời của đường tinh luyện, chúng thường được sử dụng như một chất tạo ngọt.

Quả sung từ lâu đã nổi tiếng là một phương thuốc nhuận tràng tự nhiên nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt, chất xơ trong quả sung còn đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu hay bệnh trĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân, quản lý vóc dáng

Nhờ sự hiện diện của lượng chất xơ khổng lồ, quả sung trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo ra cảm giác no giả trong thời gian dài, từ đó giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào từ các bữa ăn phụ không lành mạnh.

Hơn nữa, vị ngọt thanh tự nhiên của sung có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không gây tích tụ mỡ thừa như các loại đường tinh luyện, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn một cách khỏe mạnh và tự nhiên nhất.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ

Quả sung chứa một hồ sơ chất chống oxy hóa ấn tượng bao gồm flavonoid, quercetin và polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do. Các hoạt chất này có khả năng trung hòa các tác nhân gây viêm và ngăn chặn sự biến đổi DNA – nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự hình thành của các khối u ác tính.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ quả sung có tác động tích cực trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú và ung thư đại trực tràng, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Lượng sung nên ăn mỗi ngày và lưu ý

Để tránh tác dụng phụ và đảm bảo hấp thu dinh dưỡng tối ưu, các chuyên gia khuyên nên sử dụng khoảng 2 - 3 quả sung tươi mỗi ngày. Sung sấy khô cũng là lựa chọn tuyệt vời cho ai muốn giảm cân, giữ dáng mà vẫn cung cấp năng lượng hiệu quả.

Lưu ý khi ăn sung:

Ảnh minh họa: Internet

Người dị ứng với quả sung hoặc các thành phần trong quả sung nên thận trọng khi sử dụng.

Không nên ăn quả sung quá nhiều trong ngày vì có thể gây tiêu chảy hoặc đầy hơi.

Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sung với lượng lớn.

Người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng đường hấp thụ khi dùng sung sấy khô vì loại này thường có hàm lượng đường cao hơn so với sung tươi.