Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 01/01/2026 05:30

Quả sung từ lâu đã không còn xa lạ trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài dân dã ấy là một 'kho tàng' dinh dưỡng quý giá.

Quả sung là quả của cây sung, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), có hình dáng giống như giọt nước, có kích thước bằng ngón tay của bạn. Thịt quả màu hồng, có vị ngọt nhẹ đặc trưng, mềm, dai và có hạt hơi giòn, ăn được. Quả sung tươi rất mỏng và dễ hỏng nên thường được phơi khô để bảo quản. Điều này tạo ra một loại trái cây sấy khô ngọt ngào và bổ dưỡng, có thể thưởng thức quanh năm. Có nhiều loại quả sung, tất cả đều khác nhau về màu sắc và kết cấu. Đặc điểm độc đáo của chúng là một lỗ nhỏ giống như nụ được gọi là ostiole ở đầu giúp quả phát triển. Vị ngọt tự nhiên của chúng có nghĩa là, trước thời của đường tinh luyện, chúng thường được sử dụng như một chất tạo ngọt.

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả sung và lá của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu.

Công dụng của quả sung 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón hiệu quả

Quả sung từ lâu đã nổi tiếng là một phương thuốc nhuận tràng tự nhiên nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt, chất xơ trong quả sung còn đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu hay bệnh trĩ.

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân, quản lý vóc dáng

Nhờ sự hiện diện của lượng chất xơ khổng lồ, quả sung trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo ra cảm giác no giả trong thời gian dài, từ đó giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào từ các bữa ăn phụ không lành mạnh.

Hơn nữa, vị ngọt thanh tự nhiên của sung có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không gây tích tụ mỡ thừa như các loại đường tinh luyện, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn một cách khỏe mạnh và tự nhiên nhất.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ

Quả sung chứa một hồ sơ chất chống oxy hóa ấn tượng bao gồm flavonoid, quercetin và polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do. Các hoạt chất này có khả năng trung hòa các tác nhân gây viêm và ngăn chặn sự biến đổi DNA – nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự hình thành của các khối u ác tính.

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ quả sung có tác động tích cực trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú và ung thư đại trực tràng, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Lượng sung nên ăn mỗi ngày và lưu ý

Để tránh tác dụng phụ và đảm bảo hấp thu dinh dưỡng tối ưu, các chuyên gia khuyên nên sử dụng khoảng 2 - 3 quả sung tươi mỗi ngày. Sung sấy khô cũng là lựa chọn tuyệt vời cho ai muốn giảm cân, giữ dáng mà vẫn cung cấp năng lượng hiệu quả.

Lưu ý khi ăn sung:

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là 'thần dược' giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người dị ứng với quả sung hoặc các thành phần trong quả sung nên thận trọng khi sử dụng.

Không nên ăn quả sung quá nhiều trong ngày vì có thể gây tiêu chảy hoặc đầy hơi.

Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sung với lượng lớn.

Người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng đường hấp thụ khi dùng sung sấy khô vì loại này thường có hàm lượng đường cao hơn so với sung tươi.

Không ngờ quả sung phơi khô có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, còn là "thuốc bổ" giúp sống khỏe thọ lâu

Không ngờ quả sung phơi khô có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, còn là "thuốc bổ" giúp sống khỏe thọ lâu

Quả sung không chỉ là một món ăn ngon miệng, sung còn được biết đến như một "thần dược" tự nhiên với vô số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   quả sung công dụng của quả sung dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ là loại rau ăn kèm, xà lách còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Không chỉ là loại rau ăn kèm, xà lách còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Ăn bánh mì chớ dại ăn kiểu này vừa mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Ăn bánh mì chớ dại ăn kiểu này vừa mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất bán đầy chợ Việt

Đây là loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất bán đầy chợ Việt