Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Sao quốc tế 16/11/2025 11:11

Ngay từ khi khai máy, phim 'Giang sơn vi sính' đã liên tục gặp trục trặc. Video quay lại hình ảnh hậu trường cho thấy Trần Triết Viễn đang cưỡi ngựa thì đột nhiên ngựa mất kiểm soát, hí to và suýt hất ngã nam diễn viên.

Mới đây, nhiều người hâm mộ chụp được hình ảnh diễn viên quần chúng của đoàn phim "Giang sơn vi sính" do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính đồng loạt lên tiếng vì bị đoàn phim nợ lương.

Tại địa điểm quay phim, các băng rôn xuất hiện với dòng chữ: “Không quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi” và “Hãy trả lại số tiền chúng tôi vất vả kiếm được”.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân đoàn phim chậm trả tiền là do nhà đầu tư xảy ra mâu thuẫn với Vu Chính và quyết định rút vốn. Đứng trước thông tin phim ngừng quay, vị đạo diễn này vẫn khẳng định đoàn phim đang làm việc bình thường.

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim - Ảnh 1Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim - Ảnh 2

Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi đoàn phim không có nổi một huấn luyện viên chuyên nghiệp, để diễn viên tự xoay sở với các cảnh hành động. Đáng chú ý, lịch trình quay phim dày đặc cùng vấn đề với ngựa đã khiến chấn thương xương đòn trước đó của Trần Triết Viễn nghiêm trọng hơn. Kết thúc buổi quay, nam diễn viên liên tục ôm ngực và nhăn mặt vì khó chịu.

Trước thềm khởi quay, Vu Chính gây tranh cãi khi tiết lộ tác phẩm mãi không thể bắt đầu do nam chính lề mề, có nhiều điều kiện về vấn đề phiên vị.

Gần đây, việc nam diễn viên không được quan tâm trên phim trường càng khiến tình hình giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn. Dưới phần bình luận bài viết trên Weibo của Vu Chính, fan Trần Triết Viễn đã chất vấn và tỏ thái độ không hài lòng với vị đạo diễn này.

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim - Ảnh 3

"Giang sơn vi sính" là dự án phim cấp S của Tencent Video, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hành Yên Yên. Phim lấy bối cảnh vương triều Đại Bình, nơi nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) là nữ quan đầu tiên trong lịch sử thi đỗ tam nguyên và thành công bước vào Hàn Lâm viện bằng trí tuệ và nghị lực phi thường.

Từ một cô gái từng lạc bước giữa loạn thế, nàng nhờ sự cứu giúp của Anh Quả (Trần Triết Viễn) mà giữ lại sinh mệnh. Mười năm sau, nàng trở thành bậc đại thần quyền cao chức trọng, bị gán tiếng “gian thần” nhưng trong tim lại chỉ có một lý tưởng duy nhất: dốc hết tâm huyết để phò tá vị minh quân trẻ tuổi mà mình từng mang ơn.

Trên con đường đầy cạm bẫy của quyền lực nơi cung cấp, Mạnh Đình Huy và Anh Quả nảy sinh tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên, tình cảm này liên tục bị thử thách.

Sánh đôi cùng Lý Thấm trong vai nữ tướng Phó Nhất Tiếu, Trần Triết Viễn tạo nên câu chuyện vừa bi thương vừa lãng mạn, nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem.

