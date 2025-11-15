Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Đời sống 15/11/2025 09:56

Hôm nay, ngày 15/11/2025 giá vàng thế giới đồng loạt giảm khi làn sóng bán ra của nhà đầu tư vẫn tiếp diễn. Từ đó kéo theo vàng trong nước giảm mạnh, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/11, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 149 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. 

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng khi mua vào xuống 146,5 triệu đồng và bán ra còn 149 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 2,6 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn đã rớt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng giảm cùng xu hướng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 4.082 USD/ounce, rớt tổng cộng khoảng 118 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường quốc tế trong phiên cuối tuần chứng kiến đà lao dốc rất mạnh của kim loại quý, khi các nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời. Không chỉ vàng, các kênh đầu tư khác như bạc, Bitcoin cũng chao đảo.

Theo giới phân tích, giá vàng những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin liên quan tới động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Thông tin mới nhất cho thấy thay vì sớm cắt giảm lãi suất tiếp vào tháng 12 tới, FED có thể chậm lại quá trình này khi lạm phát vẫn ở mức cao. Nếu đồng USD duy trì ở mức cao, giá vàng sẽ gặp bất lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Hôm nay, ngày 14/11/2025, giá vàng thế giới và trong nước quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11), 3 con giáp no nê hưởng Lộc Trời, giàu sang bủa vây, tiền khủng đổ về ngập nhà, thăng chức tăng lương

Tử vi 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11), 3 con giáp no nê hưởng Lộc Trời, giàu sang bủa vây, tiền khủng đổ về ngập nhà, thăng chức tăng lương

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (15/11-16/11), 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (15/11-16/11), 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát' vào ngày 16/11, mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát' vào ngày 16/11, mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Trong sáng thứ 7 và Chủ Nhật (15/11 - 16/11), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đại phú đại quý, vận tài lộc bùng nổ, sự nghiệp lên đỉnh vinh quang

Trong sáng thứ 7 và Chủ Nhật (15/11 - 16/11), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đại phú đại quý, vận tài lộc bùng nổ, sự nghiệp lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi sau ngày 15/11/2025

Trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi sau ngày 15/11/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh