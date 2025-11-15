Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Hôm nay, ngày 15/11/2025 giá vàng thế giới đồng loạt giảm khi làn sóng bán ra của nhà đầu tư vẫn tiếp diễn. Từ đó kéo theo vàng trong nước giảm mạnh, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/11, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 149 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng khi mua vào xuống 146,5 triệu đồng và bán ra còn 149 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 2,6 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn đã rớt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng giảm cùng xu hướng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 4.082 USD/ounce, rớt tổng cộng khoảng 118 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường quốc tế trong phiên cuối tuần chứng kiến đà lao dốc rất mạnh của kim loại quý, khi các nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời. Không chỉ vàng, các kênh đầu tư khác như bạc, Bitcoin cũng chao đảo.

Theo giới phân tích, giá vàng những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin liên quan tới động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Thông tin mới nhất cho thấy thay vì sớm cắt giảm lãi suất tiếp vào tháng 12 tới, FED có thể chậm lại quá trình này khi lạm phát vẫn ở mức cao. Nếu đồng USD duy trì ở mức cao, giá vàng sẽ gặp bất lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

