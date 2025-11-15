Một người phụ nữ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, đã được phát hiện tử vong trong tình trạng bất thường ngoài vườn nhà. Nạn nhân được xác định bị sát hại và mất một số tài sản vòng, đôi khuyên tai vàng trị giá gần 30 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ án mạng xảy ra tại ấp 32.

Nạn nhân là bà LHQ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 14/11, con gái nạn nhân là chị LNH (35 tuổi) gọi điện về nhà dặn các con nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng nhưng hai cháu nói không rõ bà đi đâu. Nghi bất thường, chị H về nhà kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mẹ mình tử vong ngoài vườn.

Theo lời chị H, bà Q được phát hiện nằm ngã, vùng gáy bị đa chấn thương, mặt bị che bằng miếng bạt màu xanh. Kiểm tra tài sản, gia đình xác định bà Q bị mất một vòng vàng và đôi khuyên tai trị giá gần 30 triệu đồng; tiền mặt chưa rõ có bị mất hay không.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhà chức trách xác định sau khi bà Q. đi ra vườn, có một người đàn ông hàng xóm tên P. (SN 1966) đi phía sau. Tuy nhiên, camera không ghi nhận đến khu vực xảy ra vụ án.

Nhận tin báo, Công an và Viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết. Đến tối cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà vẫn được phong tỏa hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là người hàng xóm. Công an hiện đang lấy lời khai với người này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng Xuất phát từ mâu thuẫn nợ 2 triệu đồng tiền công trình, vụ ẩu đả đã xảy ra tại Tây Ninh khiến một nam thanh niên 22 tuổi bị chém liên tiếp và tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-phu-nu-tu-vong-bat-thuong-bi-a-chan-thuong-vung-gay-bi-cuop-mat-vong-khuyen-tai-vang-746414.html