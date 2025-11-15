TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Đời sống 15/11/2025 09:43

Một người phụ nữ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, đã được phát hiện tử vong trong tình trạng bất thường ngoài vườn nhà. Nạn nhân được xác định bị sát hại và mất một số tài sản vòng, đôi khuyên tai vàng trị giá gần 30 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ án mạng xảy ra tại ấp 32.

Nạn nhân là bà LHQ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 14/11, con gái nạn nhân là chị LNH (35 tuổi) gọi điện về nhà dặn các con nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng nhưng hai cháu nói không rõ bà đi đâu. Nghi bất thường, chị H về nhà kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mẹ mình tử vong ngoài vườn.

Theo lời chị H, bà Q được phát hiện nằm ngã, vùng gáy bị đa chấn thương, mặt bị che bằng miếng bạt màu xanh. Kiểm tra tài sản, gia đình xác định bà Q bị mất một vòng vàng và đôi khuyên tai trị giá gần 30 triệu đồng; tiền mặt chưa rõ có bị mất hay không.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhà chức trách xác định sau khi bà Q. đi ra vườn, có một người đàn ông hàng xóm tên P. (SN 1966) đi phía sau. Tuy nhiên, camera không ghi nhận đến khu vực xảy ra vụ án.

Nhận tin báo, Công an và Viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết. Đến tối cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà vẫn được phong tỏa hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là người hàng xóm. Công an hiện đang lấy lời khai với người này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Xuất phát từ mâu thuẫn nợ 2 triệu đồng tiền công trình, vụ ẩu đả đã xảy ra tại Tây Ninh khiến một nam thanh niên 22 tuổi bị chém liên tiếp và tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp vàng tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trong sáng thứ 7 và Chủ Nhật (15/11 - 16/11), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đại phú đại quý, vận tài lộc bùng nổ, sự nghiệp lên đỉnh vinh quang

Trong sáng thứ 7 và Chủ Nhật (15/11 - 16/11), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đại phú đại quý, vận tài lộc bùng nổ, sự nghiệp lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Đời sống 46 phút trước
TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong bất thường, bị đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Đời sống 59 phút trước
Trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi sau ngày 15/11/2025

Trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi sau ngày 15/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 15/11, 3 con giáp nắm trọn vận may, sự nghiệp hanh thông, đổi đời chỉ trong gang tấc, tiền đẻ ra tiền

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 15/11, 3 con giáp nắm trọn vận may, sự nghiệp hanh thông, đổi đời chỉ trong gang tấc, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cảnh sát Trung Quốc bác tin Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù

Cảnh sát Trung Quốc bác tin Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/11/2025, ai đen cứ đen, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/11/2025, ai đen cứ đen, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 15/11/2025, sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 15/11/2025, sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền khủng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc